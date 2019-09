Bu ilçede her doğan bebek için fidan dikiliyor Gümüşhane 'nin Torul ilçesinde belediye her doğan bebek için fidan dikip, aileye hediyeler veriyorBelediye Başkanı Evren Özdemir: "Yıllar sonra bu bebekler bu ağaçların gölgesinde çay içecekler"GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Belediye Başkanlığı yeni doğan her çocuk için fidan dikmeye başladı. Temmuz ayında başlayan uygulama büyük ilgi görünce yıl içerisinde doğan tüm çocuklar tespit edilerek hepsinin adına fidan dikilmesine karar verildi. Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, 31 Mart seçimlerinin ardından görevi devralınca vatandaşların hem mutlu hem de hüzünlü günlerinde yanlarında olacağına söz vermesinden hareketle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde uygulanan fakat kalıcı olmayan projeyi Torul ilçesinde hayata geçirmeye başladı.Bebeği olan aileleri tespit eden Belediye yetkilileri ilk olarak aileyi evinde ziyaret ederek bebeğin ilk ihtiyaçlarından oluşan hediye paketini takdim ediyor. Ziyaretin hemen ardından da dünyaca ünlü Torul Kalesi Cam Seyir Terasının olduğu bölgede belirlenen alana çam fidanı dikilerek bebeğin adının ve doğum tarihinin yazılı olduğu levha iliştiriliyor.Projenin hem ülke genelinde hem de sosyal medyada çok büyük ilgi gördüğünü kaydeden Belediye Başkanı Evren Özdemir, yoğun talep nedeniyle yıl içerisinde doğan tüm çocukların adına alana fidan dikmeye karar verdiklerini söyledi.Temmuz ayında başladıkları proje kapsamında bugüne kadar 8 bebeğin adına fidan diktiklerini ve ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını kaydeden Özdemir, "Bebeklerimiz ailemizin gözbebeği, hayatımızın merkezinde olan bireyler. Bizde bu mutlu günlerinde ailelerimizi yalnız bırakmak istemedik. 31 Mart seçimlerinden sonra Torul Belediyesi olarak halkımıza hem mutlu hem de hüzünlü günlerinde yanında olacağımıza söz verdik. Bu fidan bebeğimizle beraber büyüsün ve bebeğimizin de Torul'a olan bağlılığını artırsın inancındayız. Bu çocuklarımız nereye giderse gitsin Torul'u hiçbir zaman unutmayacaklar. Torul Kalesi yaşam alanında benim de bir fidanım var diyecekler. Bu fidan çocuğumuz buradan ayrılsa da Torul'a dönmesi için bir sebep olacaktır düşüncesindeyim" dedi.Türkiye'de bu uygulamanın örnekleri olduğunu fakat sürekliliğinin sağlanamadığını ifade eden Özdemir, "Biz inşallah bu projeyi görevde kaldığımız süre içerisinde devam ettireceğiz. Teveccüh çok fazla. 2018 yılında doğan çocukların aileleri de bizi arayıp benim de çocuğumun adına bir fidan dikin diyor. Biz de bu konuyla ilgili 2019 yılında ne kadar bebeğimiz doğduysa tespit ederek onların adına da bu alana fidan dikeceğiz. Diktiğimiz çam fidanları bebeğimizle beraber büyüsün, çocuğumuz onu sahiplensin istiyoruz. O bebeklerimiz büyüdüğünde 'bu benim fidanım' diyerek sulayacak, altında çay içecek. Büyük bir manevi haz alacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Adına fidan dikilen bebek Sevgi Altun'un ailesini evinde ziyaret eden Torul Belediyesi yetkilileri ise Belediye Başkanı Evren Özdemir'in selamıyla bebeğin ilk ihtiyaçlarından oluşan hediye paketini aileye teslim etti.Sevgi bebeğin babası Halil Altun, "Bebeğimizin adına dikilen fidana en kısa zamanda gidip bakacağız. Çok güzel bir uygulama olmuş. Farklı bir duygu. Biz de duygulandık fidan dikilmesinden dolayı. Mümkün oldukça bizde gidip fidanımızı bebeğimizle birlikte gidip sulayacağız" dedi.