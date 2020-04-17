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Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak

Bursa'nın Keles ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretim çalışmaları başladı.

17.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:29
Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak
Bursa 'nın Keles ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretim çalışmaları başladı.

Keles Belediyesi'nin gerekli malzemeleri temin etmesiyle, Keles Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışmasıyla maske üretimi başladı.

Keles Belediyesi'nin kurs merkezleri maske üretim atölyesine çevrilerek kadınların öncülüğünde çalışmalar başladı.

Maske üretiminin süreceğini ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Belediye birimlerimizde, farklı toplu yaşam alanlarında, hizmeti sürdüren bazı meslek gruplarımızdan gelen talepler var. Onların da kullanabilmesi adına maske üretimine devam edeceğiz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Her vatandaşımız bizim için kıymetli.Panik yapmıyoruz lakin tedbiri de elden bırakmıyoruz. Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Lütfen çok zaruri olmadıkça evimizden çıkmayalım, inanıyoruz ki yakın bir zaman diliminde bu sıkıntılı süreci milletçe atlatacak ve normal yaşantımıza geri döneceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Keles Kaymakamlığı, Bursa, Keles, Güncel
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