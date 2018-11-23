Bu İlçede Otopark, Tuvalet, Hamam, Çamaşırhane, Misafirhane Bedava

23 Kasım 2018 Cuma 12:01



23 Kasım 2018 Cuma 12:01

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, öğrenciler, askerler ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere vatandaşlar, belediyeye ait hamam, tuvalet, otopark, hastane otobüsü, misafirhane ve çamaşırhane hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.Kente 58 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alandaki ilçede, belediyenin yıllardır sağladığı ücretsiz hizmetler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ekonomik yapısı orta gelirin altındaki insanların çoğunlukta olduğunu, vatandaşlara birtakım hizmetleri ücretsiz verdiklerini belirtti.Tatlıoğlu, ilçenin çeşitli yerlerinde belediye tuvaletleri bulunduğunu, bunları ücretsiz yaptıklarını anlattı."Açıkta ve yolda kalmış biri varsa misafir ediyoruz"Orhaneli'deki otoparklar ve katlı otoparkların da ücretsiz olduğunu bildiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:"Hamam, ücretsizdir. Kim yıkanmak isterse gelir, yıkanır, temizlenir. Orhaneli'de çamaşır yıkamak, ücretsizdir. Benim talebelik yıllarımda bana en çok zor gelen şey, çamaşır yıkamaktı. O zaman şimdiki gibi çamaşır makineleri de yoktu. Buraya 2005'te Meslek Yüksekokulu açılınca 6-7 makine alarak iki ayrı yerde çamaşırhane kurduk. Burada görevli kadın arkadaşlar var. Hem fakir vatandaşın hem talebelerin çamaşırlarını yıkayıp kurulayıp teslim ediyoruz."Tatlıoğlu, ilçeye 700-800 metre uzaklıkta yeni bir hastane binasının yapıldığına işaret ederek, "Hastası, yaşlısı, genci, herkes herhangi bir ücret ödemeden hastaneye gidip gelsin istedik ve ilçe merkezinden hastaneye otobüs seferleri ayarladık. Böyle mütevazi şeylerde ücretsiz olarak ilçemizde yaşamı kolaylaştırmak, vatandaşa hizmet etmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Ücretsiz misafirhane hizmeti verdiklerine de değinen Tatlıoğlu, "Burada hem üniversiteye giden fakir talebeleri hem de buraya dışarıdan gelen, kalmak için bir yer arayan, açıkta ve yolda kalmış biri varsa misafir ediyoruz." dedi."Bu ilçede yaşamak, çok kolay"Ücretsiz hizmetlerin, vatandaş için temel ihtiyaçlar olduğunu aktaran Tatlıoğlu, "Herkes, 'Başkanım birçok şey bedava. Bu ilçede yaşamak, çok kolay' diyor. Belediye, halka hizmet için en iyi yer. Biz de bunları yapabildiğimiz için mutlu oluyoruz. Vatandaşın memnuniyeti de bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.Bölge halkının misafirperverliğine işaret eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün burada hangi köye giderseniz sizi alırlar, yedirir, içirir, yatırır ve hiçbir ücret istemezler. Biz, bu misafirperverliği ilçeye taşıdık. Bu kültür, şehirlere de taşınmalı. Şehirlerde de fakir insanlar doymalı, bir çorba da olsa içmeli. Hiç kimse aç yatmamalı. Bunlar, çok ciddi maliyeti olan şeyler değil ama gerçekten istenirse olabilir. Bu, bizim atalarımızdan gördüğümüz bir gelenek."Çamaşırhaneye gelen ilçe sakinlerinden Hüsniye Tamur da belediyenin her konuda vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi.Tamur, "Burada çamaşırlarımız yıkanır. Bizim gibi durumu zayıf olan arkadaşlarımızın, askerlerimizin, öğrencilerimizin çamaşırlarını her zaman yıkar belediyemiz. Allah bin kere razı olsun." dedi.