Bu İlçenin "Kara Yazısı" Görevlendirme ile Değişti

06 Aralık 2018 Perşembe 11:35



06 Aralık 2018 Perşembe 11:35

FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından Erzurum'un Karayazı ilçesi, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında yapılan görevlendirmenin ardından aldığı 23 milyonluk yatırımla adeta "kara yazı"sını değiştirdi.DBP'li Karayazı Belediye Başkanı Mehmet Sait Karabakan'ın 2 yıl önce görevden uzaklaştırılmasıyla 2450 rakımlı ilçeye KHK kapsamında görevlendirme yapılmasıyla yeni dönem başladı.Görevlendirme öncesi belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamayan ilçe, görevlendirme sonrası modernleşip önemli hizmetler aldı.İlçede, görevlendirme sonrası alınan 8 iş makinesinin de yardımıyla 350 kilometre stabilize yol, 85 bin metrekare parke ve bodur taş çalışması, 10 mahalleye taziye evi, 8 kırsal mahalle sosyal tesisi, 5 çeşme, 2 çocuk parkı ve muhtarlık ofisinin yanı sıra kapalı pazar yeri, helikopter pisti, kapalı çocuk oyun tesisi, taksi durağı, saat kulesi ve sosyal yaşam alanı, mahalle konağı ve gölet seyir terası yapıldı.İlçenin yıllarca mahrum kaldığı bu çalışmalarla halkın yaşam kalitesini de yükselten yeni belediye yönetimi, bu süreçte eski belediyenin borcunun 1 milyon 435 bin kısımını ödedi.Yeni belediye yönetimi, bunun yanı sıra ilçeye 23 milyon liralık yatırım yaparak, yaklaşık 28 bin nüfusuyla halk arasında "büyük köy" olarak bilinen ilçedeki bu algının ortadan kalkması sağladı.İlçe halkının hizmetine sunulan 37 proje ve çalışmanın dışında düzenlenen sosyal etkinlikler de vatandaşların beğenisini topladı.Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Eyyüp Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Karayazı Belediyesinin teröre finansman sağlaması ve destek vermesinden dolayı İçişleri Bakanlığınca belediye başkan vekili olarak ilçede görevlendirildiğini anımsattı.Karayazı'ya huzur ve güven geldiDevletin vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak için yaptığı bu görevlendirmede üzerine düşeni yaptığını aktaran Özdemir, "Karayazı ilçemiz huzurlu ve güvenli bir yer oldu, eski kötü günlerin üstesinden geldi." dedi.Özdemir, ilçede özellikle yazın yoğun yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatarak, 23 milyonluk yatırım sonrası ilçeye gelenlerin değişimi açıkça fark ettiğini dile getirdi.İlçenin adının terörle anılmasını istemediklerine vurgu yapan Özdemir, şunları kaydetti:"Amacımız Karayazı'nın isminin çok daha güzel, pozitif ve beyaz haberlerle gündeme gelmesine imkan vermek. Göreve geldiğimizde eski belediye birçok açıdan ve borçlarından dolayı mahkemeye düşmüştü, ödemelerin yapılamadığı durumdaydı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışma ve projeler yaptığımız Karayazı'nın 3 ay önceki manzarası ile şimdiki manzarası bambaşka. Bizim için muhteşem ve bereketli çalışma sezonu oldu ve çalışmalarımız devam edecek."Özdemir, ilçenin öncesi ve sonrası kıyaslandığında hizmetlerin gece gündüz gibi ortada olduğuna vurgu yaparak, kışın sert geçtiği ilçede hava koşullarının yaptıkları hizmetleri gölgelemediğini ve vatandaşların büyük ve güzel hizmetler aldığını belirtti.Eski belediye yönetimi bütçesiyle terörü finanse ettiBelediyenin bütçesinin geçmiş yönetimin kullandığı bütçeyle aynı olduğunu ve kendileri için ekstradan bütçe ayrılmadığını vurgulayan Özdemir, şunları aktardı:"Daha önce belediyeye girmek için vatandaş olmanın dışında, çeşitli sadakat kriterleri gerekiyordu. Karayazı Belediyesinde bu şekilde bir yönetim anlayışı vardı ve bu anlayış çerçevesinde belli testleri geçen vatandaşlar bu hizmetlerden faydalanıyordu, diğerleri ise faydalanamıyordu. Şu an Karayazı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşı olmanın sade kriteri ve yeterliliği çerçevesinde, vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Belediyeye tahsis edilen bütçe vatandaşa hizmet sunmak için ziyadesiyle yeterlidir. Sorun burada, siz bu bütçeyi nasıl kullanıyorsunuz."Eyyüp Özdemir, belediyeye hizmet için verilen bütçenin eski yönetimlerce kötü amaçlı kullanıldığını söyleyerek, "Belediyenin önceki yönetimi bütçeyi terör örgütüne finansman etti. Bütçe, vatandaşın huzurunu kaçıracak iş ve işlemler için finanse edildi. Bölgedeki belediyelerde bunlar vardı ve çok şükür bugün bunların üstesinde geldik. Yavrularımızın geleceği için yapılacak gayret bizim için her şeyden önemlidir." dedi.Vatandaşlar yeni belediye yönetiminden memnunİlçe sakinlerinden Mehmet Özdemir ise Eyyüp Özdemir'in ilçeye ve vatandaşlara önemli hizmetler sunduğunu ifade etti.Görevlendirme sonrası ilçede birçok çalışmanın yapıldığını dile getiren Mehmet Özdemir, şunları kaydetti:"Eyyüp Özdemir'in verdiği malzemeler ile bu yıl mezarlığımızın etrafını düzenledik, çalışmaları güzel ama Karayazı'daki şebeke suyu sorununu da çözmesini istiyoruz. İlçede asfaltlama yapıldı, sokaklar düzenlendi, canlı hayvan pazarı yapıldı, sağ olsun Eyyüp bey çok çalışıyor. Allah kendisinden razı olsun."Vatandaşlardan Raşit Çelik de ilçede güzel yatırımlar yapıldığına dikkati çekerek, en büyük hizmetin halka yapılan hizmet olduğunu kaydetti.Karayazı Belediye Başkanı Karabakan ile yardımcısı Zeynep Han Bingöl, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.