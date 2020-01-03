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Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ile taksilerden işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi.

03.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:06 Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor

OSMANİYE'nin ilçesine giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ile taksilerden işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Belediye meclisinde alınan kararın ardından ilçe girişinde önlem alan zabıta ekipleri, söz konusu araçlara 5 ile 25 TL arasında değişen işgaliye makbuzu kesip, tahsilat yapıyor.

Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'taki meclis toplantısında ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para tahsil edilmesi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda oy çokluğuyla TIR'lardan 25 TL, kamyondan 20 TL, minibüs, midibüs ile kamyonetlerden 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksilerden ise 5 TL işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Karar gereği ilçe girişinde oluşturulan zabıta kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçların türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası alınmaya başlandı. İlk kez böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalan sürücüler ise karara tepki gösterdi.

Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Alper Öner ise meclis tarafından alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



Düziçi, Güncel

Kaynak: DHA

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