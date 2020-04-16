Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

Bursa'nın Mudanya ilçesine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında, sağlık görevlileri tarafından vatandaşın tek tek ateşi ölçüyor.

16.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:33
Bu ilçeye maskesiz almıyorlar
Bursa 'nın Mudanya ilçesine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında, sağlık görevlileri tarafından vatandaşın tek tek ateşi ölçüyor. Maskesi olmayanlara ise polis ekipleri maske hediye ediyor.

Mudanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar sıklaştırıldı. Uygulama noktalarında tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri sağlık görevlileri tarafından ölçülürken, maskesi olmayanlara ise maske hediye ediliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu kontrol noktalarında vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları hususunda ikaz ediliyor. Ateşi yüksek çıkan vatandaşlar sağlık görevlileri eşliğinde hastaneye yönlendiriliyor. Günde 500 adet maskenin dağıtıldığı ifade edildi.

Kontrol noktalarında ayrıca araç ve sürücülerin belgelerinin de kontrolü sağlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mudanya, Polis, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Haberler
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Güncel ››Bu ilçeye maskesiz almıyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: Konya Büyükşehir sokağa çıkma yasağı haftasında düzenleme çalışmaları yapacak - Haber 15:08: Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde pandemiyle mücadeleyi geçiş otoritesi yürütecek - Haber 15:08: MUĞLA Kurtardığı köpekler ile bir araya geldi - Haber 15:08: İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet gösteren 5 kişi tutuklandı - Haber 15:07: Belediyeden sağlık çalışanına şarkılı doğum günü kutlaması - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor