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Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

- Bu ilçeye maskesiz almıyorlar Bursa'nın Mudanya ilçesine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında, sağlık görevlileri tarafından vatandaşın tek tek ateşi ölçüyor.

16.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:55
- Bu ilçeye maskesiz almıyorlar
BURSA - Bursa 'nın Mudanya ilçesine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında, sağlık görevlileri tarafından vatandaşın tek tek ateşi ölçüyor. Maskesi olmayanlara ise polis ekipleri maske hediye ediyor.
Mudanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar sıklaştırıldı. Uygulama noktalarında tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri sağlık görevlileri tarafından ölçülürken, maskesi olmayanlara ise maske hediye ediliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu kontrol noktalarında vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları hususunda ikaz ediliyor. Ateşi yüksek çıkan vatandaşlar sağlık görevlileri eşliğinde hastaneye yönlendiriliyor. Günde 500 adet maskenin dağıtıldığı ifade edildi.
Kontrol noktalarında ayrıca araç ve sürücülerin belgelerinin de kontrolü sağlanıyor. Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Polis, Bursa, Genel
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