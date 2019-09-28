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Bu ilde kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce verilerine göre Düzce'de yaşam süresi erkeklerde 74,5, kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu belirlendi.

28.09.2019 11:45Bu ilde kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce verilerine göre Düzce'de yaşam süresi erkeklerde 74,5, kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de kadınlar erkeklerden uzun yaşadığı ortaya çıktı. Verilere öre Düzce'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu. Düzce'de yaşam süresi erkeklerde 74,5, kadınlarda ise 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 6,2 yıl olduğu bildirildi.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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