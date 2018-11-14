Bu+ İle "Kitaplar Arasında" Söyleşileri 17 Kasım'da Başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin entelektüel canlılığından ilham alarak ortaya çıkan BU+ oluşumunun üniversite ile toplumu buluşturma yönünde başlattığı projeler arasında yer alan "Kitaplar Arasında" söyleşi dizisi 2018-2019 döneminde yeni kitaplar ve yeni konuklarla devam ediyor.

Özgün akademik çalışmalardan yola çıkarak hazırlanıp yayımlanmış kitaplar üzerine sohbet edilecek bir kitabevi sohbetleri serisi olarak tasarlanan proje kapsamında, akademisyenlerin uzun yıllar emek verdikleri çalışmaların ürünü olan kitapların akademi dünyasının sınırlarından çıkarılıp yeni okurlarla, akademi dışındaki dünyayla buluşturulması hedefleniyor.Beyoğlu Homer Kitabevi'nde her üç haftada bir cumartesi günleri saat 15.00'te düzenlenecek sohbetlerin bir diğer amacı da günümüzde giderek kaybolmaya yüz tutan bağımsız kitabevlerini ve kütüphane kültürünü yaşatmak; kitabevi ve kütüphanelerin kültürel üretime ve dolaşıma katkısını hatırlatmak.

Söyleşi dizisinin 2018-2019 dönemindeki ilk konuğu 17 Kasım tarihinde, editörlüğünü üstlendiği ''To Kill A Sultan'' adlı kitabıyla Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Edhem Eldem olacak.

8 Aralık tarihindeki Kitaplar Arasında sohbet dizisi ise ''Erkekliğin Türkiye Halleri'' kitabının yazarları akademisyen Hale Bolak Boratav ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Emeritus öğretim üyesi Prof. Dr. Güler Akman Fişek'i konuk edecek.

Türkiye'de iktisat tarihi disiplininin oluşumuna yönelik katkılarıyla duayen isimlerden biri olan Prof. Dr. Şevket Pamuk ise 22 Aralık tarihinde ''Uneven Centuries: Economic Development of Turkey Since 1920'' adlı eseriyle okurlarla buluşacak.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, ''50 Soruda Yapay Zeka'' adlı kitabıyla 12 Ocak tarihinde; Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan ve akademisyen Cenk Özbay ise ''Kültür Denen Şey'' adlı kitaplarıyla 2 Şubat tarihinde "Kitaplar Arasında" sohbetlerine katılacaklar.

Kitaplar Arasında dizisinin 23 Şubat tarihindeki konuğu ise Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı Prof. Dr. Zafer Toprak olacak. Toprak, ''Türkiye'de Yeni Hayat'' adlı kitabıyla okurlarla buluşacak.