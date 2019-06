Bu ırkta ki özellik dünyadaki başka hiçbir koyun ırkında yok

Sivas'ta yetiştirilen Kangal Akkaraman koyun ırkındaki bir özellik dünyada ki başka hiçbir koyun ırkında yok.



Sivas'ta özellikle Kangal ilçesinde yetiştirilen Kangal Akkaraman ırkı koyunlar, diğer koyun ırklarına nazaran fazla olan 2 kaburga kemiği ile dikkat çekiyor. Normal koyunlarda 12 kaburga kemiği bulunurken 14 kaburga kemiği ile öne çıkan bu ırk, fazla kaburga kemikleri nedeni ile daha fazla ete sahip. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemini ve fiziğe sahip bu koyunlar beslendikleri her iklime kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.



Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliği yapan Tekin Yönezer koyunlarının kaburga sayısı ile eşsiz olduğunu belirtip tanıtıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Dünyada benzeri yok



Sivas Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı, Ziraat mühendisi ve Zoo Teknisyeni Ethem Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Sivas koyunculuk gen merkezi olan illerimizden birisidir. Akkaraman Kangal koyunu adını verdiğimiz özel bir ırkımız var. Bu anlamda Sivas bir gen merkezidir. Kangal Akkaraman koyununun Dünyadaki diğer koyunlardan en belirgin farkı kaburgalarının daha fazla olmasıdır. İki kaburgası daha fazladır. Yani diğer koyunlar 12 kaburgaya sahipken Kangal Akkaraman koyunu 14 kaburgaya sahiptir. Bu vücut ölçülerinin diğer Akkaraman koyunlarına göre daha büyük olduğunu gösterir. Daha fazla ete sahip olduğunu gösterir. Karkas et olarak da büyüktür. Kombine bir ırktır, gelişimi gayet iyidir. Kurak bölge hayvanıdır ve bulunduğu diğer bölgelere da adaptasyon sorunu yaşamaz. Nazlı değildir, her yere adapte olabilir."dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA