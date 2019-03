Bu İş Yerinde Başka Masanın Hesabını Ödemek Yasak

Kaynak: DHA

MARDİN'de lokanta işleten Murat Bozdağ, hesap ödeme sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçmek için müşterilerinin, tanıdıklarının oturduğu masaların hesabını ödemesine yasak getirdi. Bozdağ, bu uygulamayı ortadan kaldırmak istediklerini belirterek, "Bir arkadaşımız yanımıza çay içmeye gelmişti tanıdıklarının da hesabını ödemek zorunda kaldı. Bir çay içmeye geldi, 600 lira hesap ödedi" dedi. Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde lokanta işleten Murat Bozdağ, müşterilerinin başka bir masanın hesap ödemesinde yaşanan sorunlarını sonlandırmak için, başkasının hesabını ödeme yasağı getirdi. Bozdağ, bu yasağını levhalara bastırarak her masanın baş köşesine astırdı. Bölgenin yerel ve yöresel yemeklerinin hazırlandığı lokantasında Bozdağ, uygulamayla mağduriyetlerin giderilmesini amaçladığını söyledi. 'İş yerimizde başka masanın hesabı başkası tarafından ödenemez. Lütfen ısrar etmeyiniz' uyarı yazılarını masalara yerleştiren Bozdağ, müşterileri şaşkınlık yaşasa da iş yerinde tartışmaların büyük oranda önüne geçtiği için durumdan memnun.'BİR ÇAY İÇMEYE GELDİ, 600 LİRA HESAP ÖDEDİ'Bozdağ, esnaflık yaptığını, 2016'dan bu yana da bu lokantayı işlediğini ifade ederek, günde yaklaşık 250 kişiyi ağırladığını, Kızıltepe'de hemen hemen herkesin birbirini tanıması dolayısıyla birbirlerinin hesabını ödemek istediğini kaydetti. Bu nedenle kasada hesap alırken zorlandıklarını anlatan Bozdağ, yanına çay içmek için gelen bir arkadaşının tanıdığı masada yemeğin hesabını ödemek için 600 lira hesap ödemek zorunda kaldığını söyledi. Bozdağ, "Buraya gelip ilk oturan kişi, daha sonra gelenlerin hesabını ödemek ister. Gelip oturan müşteri, sonra gelen tanıdıklarının hesabını ödemek zorunda kalıyordu. Bir müşteri başka bir masanın hesabını ödemek zorunda kalmasın istiyoruz. Bir arkadaşımız yanımıza çay içmeye gelmişti tanıdıklarının da hesabını ödemek zorunda kaldı. Bir çay içmeye geldi,600 lira hesap ödedi" dedi.'HANIM SENİ YEMEĞE GÖTÜREYİM' DİYOR, BİR BAŞKASI HESABI ÖDÜYORHerkesin maddi durumunun aynı olmadığını, bu nedenle kendilerini mecbur hissetmelerini istemediklerini aktaran Bozdağ, bazen hesap ödemelerde büyük zorluklar yaşandığını belirterek, şunları söyledi:"Uygulama ile maddi imkanı az olan kişi de geldiğinde artık rahatlıkla yemeğini yiyebilir. 'Kimsenin hesabını ödemeyeceğim, kimse de benim hesabımı ödemeyecek' diye rahat. Öte yandan bir kişi 'Hanım seni yemeğe götüreyim' diyor. O güzelliği sen yapacakken bir başkası hesabı ödüyor. O da ayrı bir durum. O yüzden bu tür şeyleri hemen hemen kaldırdık diyebiliriz. Her şeye rağmen yine de ödemek için diretildiğini, kavga , gürültü ve zorluklar yaşandığına şahit olduk. Buna rağmen ısrarlar oluyor tabi ama şu anda başardık sayılır."Müşterilerden Fırat Oktay ise tanıdık birinin hesabını ödemek bir gelenek olarak gördüğünü ifade ederek, "Bizim bölge insanı kalender insanlardır, cömerttir. Atlarımız dedelerimiz bizleri bu şekilde büyüttüler. Bir tanıdığın hesabını ödemek bizim için onurdur, şereftir. İnsan cömert olacak" dedi. Abdullah Kaplan da bölge insanının misafirperver olduğunu belirterek, ancak bazen insanların ekonomik gücünün buna elverişli olamayabileceğini söyledi.'BÖLGE İNSANINA BU KONUDA GERİ ADIM ATTIRAMAZSINIZ' Gaziantep 'te ikamet eden ilçeye bir iş ziyareti için geldiği Kızıltepe'de Bozdağ'ın işlettiği lokantaya gelen Nezir Yiğit de bölge halkının kültüründe bu geleneğin süreceğini ve bunun önüne geçilemeyeceğini aktardı.Müşterilerden Kenan Türk de eşinin dostunun arkadaşının veya bir başkasının hesabını ödeyebilme özgürlüğünün kısıtlanmasını desteklemediğini söyledi.- Mardin