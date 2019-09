Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam edecek ama düzenli göçle de ülkemizin kaynaklarını zenginleştirip bu işi bir fırsat haline getireceğiz." dedi.Ok, yabancıların Türkiye 'de sahip oldukları hak ve yükümlülüklere yönelik kentteki bir otelde düzenlenen "Uyum Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletti.Algıların, olguları, gerçekleri nasıl domine ettiği hakkında değerlendirmede bulunan Ok, "Biz insana, insan olarak bakmak durumundayız." ifadesini kullandı.Ok, düzenli ve düzensiz göç hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu:"Maalesef Türkiye'de göçmenin ismi Suriyeli olmuş. Gençler, bu büyük bir haksızlık. Sizin yüreğinize dokunmak istiyorum. Çünkü meselemizi siz anlarsanız, siz anlatabilirsiniz. Büyüksün Türkiye diyebilmemizin, sesimizi, soluğumuzu bütün dünyaya ifade edebilmemizin tek yolu sizin kalpleriniz, sizin vicdanlarınız. Gençler bu işi sahiplenirse, bu işin karşısında hiçbir bürokrat, hiçbir akıl sahibi, hiçbir siyasetçi duramaz."Sevginin ve muhabbetin köprüleri ve ayaklarının gençler olduğunu dile getiren Ok, "Siz bütün dünyaya, Türkiye'nin ne kadar güçlü, ne kadar medeni olduğunu ve insanlık alemine, bütün göçmenlere, bütün mültecilere, sığınmacılara şefkat ve merhametle, haysiyetle, insanlık onuruna layık bir şekilde nasıl sahip çıktığının sesi olun, soluğu olun. Sizler bunu yapın." ifadelerini kullandı."Devlet önleyici tedbirler de alır, devlet büyüktür""Diyorlar ki, burada kalan Suriyelilerin genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Hiç kimse şunu hesap etmiyor. Bu kadar yoğun ve mobilize olmuş bir grubun herhangi bir sağlık problemi durumunda gerçekleştirilecek karantina maliyeti acaba bugün harcanan o genel sağlık sigortası primi ile halledilebilir mi?" diyen Ok, "Olaylara, olgulara bakarken, algılara mahkum etmemek lazım. Devlet önleyici tedbirler de alır, devlet büyüktür. Bunu da ifade etmek isterim." dedi.Acımasız ve vicdansız olmayacaklarını aktaran Ok, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam edecek ama düzenli göçle de ülkemizin kaynaklarını zenginleştirip bu işi bir fırsat haline getireceğiz. Uluslararası öğrenciler, çok uluslu şirketlerin yöneticileri, bunlar bizim için zenginlik. Siz bizim için zenginliksiniz. Siz bizim kanatlarımızsınız. Hem bu hayalimizi, ufkumuzu bir gün döndüğünüz zaman gittiğiniz yerlere taşıyacaksınız hem de burada kaldığınız müddet içerisinde Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katacaksınız." diye konuştu."Temel şiarımız, her daim çaresize çare bulmak"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Türkiye genelindeki uyum buluşmalarının bugün 22'ncisinin gerçekleştirildiğini ifade etti.Uyum faaliyetlerinin önemi hakkında değerlendirmede bulunan Kadıoğlu, yabancı öğrencilerin yapmaları gerekenler hakkında da bilgi verdi.Kadıoğlu, uyumun en önemli unsurunun dil olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Türkçe dilini öğrenmek zorundayız. Bugün belki modern bilimlerde ve üniversitelerde belki İngilizce'nin size ne kadar yararlı olduğunu düşürebilirsiniz ama bu topraklarda yaşıyorsak, bu toprakların içinde hayatımızı idame edeceksek, iş olanaklarından tutun, sosyal yaşam alanına kadar kendimizi daha iyi ifade edebileceksek ve kendi Türk toplumumuzla birlikte bazı hedeflere ve hayallere koşabileceksek lütfen Türkçe dilini öğrenin. Türkçe dilinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve devletimizin diğer organlarındaki kurslara lütfen rağbet gösterin."Başarı hikayelerinin yaygınlaştırılması gerektiğine de dikkati çeken Kadıoğlu, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarihimizde, geçmişimizden bu güne kadar hiçbir zaman savaşı değil bölgemizde barışı ve birlikte yaşam kardeşliği tertip ettik. Bizim temel şiarımız her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan çaresize çare bulmak." diye konuştu.- "Devletimiz, gariplere ve mazlumlara kucak açmıştır"Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Trabzon'un bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirtti.Anadolu'nun tarih boyunca birçok kadim medeniyete ev sahipliği yaptığını işaret eden Ustaoğlu, "Coğrafyamız birçok kültürün ve medeniyetin de harmanlandığı bir konumdadır. Bizler bin yıldır bu coğrafyayı mesken tutmuşuz. Devletimiz tarihinin her döneminde gariplere ve mazlumlara kucak açmıştır. Bugün ilimizde yaklaşık 16 bin göçmene ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanında dünyanın farklı yerlerinden bin 800 öğrenciyi misafir ediyoruz." dedi.Ustaoğlu, kültür ve eğitim şehri olan Trabzon'un çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:"Sadece yabancılarımızı misafir etmenin yanında son dönemde ilimizde turizm açısından da ziyaretçilerimiz olmuştur. Şehrimizin tarihini ve doğal güzelliklerini paylaşma adına her yıl yüz binlerce turisti de huzur ve güven içerisinde misafir etmekteyiz. Sizlerde bu süre zarfında, eğitim hayatınız boyunca huzur ve güven içerisinde okullarınızı tamamlayacaksınız. Yaşadığınız topraklarda bizlerin temsilcileri olacaksınız."Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, GİZ Proje Yöneticisi Kristina Willebrand, Trabzon Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu'nun da konuşma yaptığı program, sunumlarla devam etti.