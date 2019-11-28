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'Bu İşte Bir Umut Var' adlı belgesel filmin gösterimi

Odunpazarı Belediyesi, yönetmenliğini Jale İncekol'un yaptığı 'Bu İşte Bir Umut Var' adlı belgesel filmin gösterimini yaptı.

28.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:20'Bu İşte Bir Umut Var' adlı belgesel filmin gösterimi
Odunpazarı Belediyesi, yönetmenliğini Jale İncekol'un yaptığı 'Bu İşte Bir Umut Var' adlı belgesel filmin gösterimini yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, 'Bu İşte Bir Umut Var' adlı belgesel filmi, Eskişehirliler ile buluşturdu.

Yönetmenliğini Jale İncekol'un yaptığı 'Bu İşte Bir Umut Var' adlı filmde, Demokrat Parti iktidara geldikten dört yıl sonra kapatılan Köy Enstitüleri anlatılıyor. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen film gösterimine Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Film gösteriminin yapıldığı salonu dolduran Eskişehirliler, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Filmi çok beğenen izleyiciler, 'Bu İşte Bir Umut Var'a tam not verdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Demokrat Parti, Jale İncekol, Yaşam

Kaynak: İHA

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