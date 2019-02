Bu İttifakı Yöneten Fetö'dür"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diğer ittifakın içinde olan herkese biz bölücü demiyoruz ama şunu da herkes biliyor ki bu ittifakı yöneten FETÖ'dür. Bu ittifakın yöneticilerinden biri de dağdaki PKK'dır." dedi.Bakan Çavuşoğlu, bir restoranda sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleşen toplantıda, seçimlerde kimin iyi hizmet yapacağını ve yapamayacağını Antalya ve Alanya'nın çok iyi bildiğini belirtti.Hizmetlerin devamı için AK Parti'den Menderes Türel ve MHP'den Adem Murat Yücel'e destek beklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, kurdukları Cumhur İttifakı'nda vatanını, milletini seven ülkesini, milletini düşünen insanların olduğunu bildirdi.Diğer partilerde de vatanını sevenlerin bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Bizim ittifakımız içinde Çanakkale Zaferi'nde, Kurtuluş Savaşı'nın içinde olan her bir vatandaşımız var. Türk'ü, Arap'ı, Elazığlı'sı, Çerkez'i var. Diğer coğrafyalardan gelip yerleşen ve bu topraklarda günler geçiren herkes bu ittifakın içinde ama diğer ittifakın içinde olan bölücüler, biz de yoktur. Diğer ittifakın içinde olan herkese 'Biz bölücü demiyoruz' ama şunu da herkes biliyor ki, bu ittifakı yöneten FETÖ'dur. Bu ittifakın yöneticilerinden biri de dağdaki PKK'dır. İsimleri ortaya çıkmıyor ama ne kadar Türkiye'de bölücü varsa, terör örgütü varsa DHKP-C'sinden PKK'ya kadar, ne kadar örgüt varsa bu ittifakın içindedir. Bu ülke yansa yıkılsa diyen ne kadar hain varsa zillet ittifakını destekliyor.""Kimseyi dışlamadık"Bir seçim kazanmak için ittifak kurmadıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de birlik beraberliğin önemli olduğunu bir kere daha gördüklerini vurguladı.Yenikapı ruhuyla başladıkları bu yolculukta Yenikapı ruhuyla kimseyi dışlamadıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Kısa bir süre içinde yine arızaya geçen bir Kılıçdaroğlu'nu gördük. Kendi fabrika ayarlarına dönenleri gördük. Hemen kısa süre içinde Yenikapı ruhunu terk edenler oldu, olabilir. Onların yolu açık olsun. Bu iş zorla olmaz ki gönül işidir. Ondan sonra biz bu kurulan ittifakın dayanışmanın adını Cumhur İttifakı olarak belirledik. İşte faydalarını görüyoruz." diye konuştu."Türkiye'nin önünü açmak için buradayız"Yeni Hükümet Sistemi ile artık erken seçimlerin dile getirilmediğine işaret eden Çavuşoğlu, sisteminin faydalarının görünmeye başladığını, Türkiye'nin önündeki engelleri aşmak için bu sistemi getirdiklerini anlattı.Bakan Çavuşoğlu, şu görüşlerini paylaştı:"O gün karşı çıkanlar bile şimdi faydasını görmeye başladı. Biz zarar verelim diye bir rejim değişikliğine gitmedik ki. Biz Türkiye'nin önünü açmak için buradayız. Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Hedeflerimiz var. Bugün geldiğimiz nokta 10-15 sene öncesine göre gayet güzel ama daha yolun başındayız. 11 bin dolar kişi başına düşen milli gelir diyoruz. Geçmemiz mümkün mü? Başka ülkelerde 30 bin-40 bine çıkmış. Biz neden yerimizde sayalım. İşte 2023 yaklaşıyor. Koyduğumuz hedeflere yaklaşıyoruz. '50 milyon turist 50 milyar gelirdi' dedi, Cumhurbaşkanımız. Bu sene 45 milyonu yakaladık. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da içine dahil edildiği rakamı söylüyorum 40 milyonu geçti. Şimdi bu sene 45 milyon. 2023'te de 60 - 70 milyon olmaz mı? Olur. Bunun hazırlıklarını yapmamız lazım.""Türkiye'siz güçlü bir Avrupa'nın olmayacağını anlamaya başladılar"Dış politikayla uğraşacak çok konu olduğunu ama memleketi de ihmal edemeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, Avrupa ile ilişkileri normalleştirdiklerini, dik duruşlarından da taviz vermediklerini kaydetti.Onlara Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini öğrettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Onlara bizimle dost geçinmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Türkiye'siz güçlü bir Avrupa'nın olmayacağını, Türkiye olmadan güçlü bir Türkiye olmadan Avrupa'nın istikrarlı bir ülke olmayacağını, ekonomik bakımdan da siyaset bakımından da küresel bir aktör olamayacağını anlamaya başladılar. İşte Türkiye'nin Suriye'de yaptıklarını seven sevmeyen herkes kabul ediyor. Çünkü biz bir savaşı bitirmek için siyasi bir çaba sarf ediyoruz. Irak'ın yeniden inşası bizim için çok önemli. Kardeş ülkelerin istikrarının yanında ticari olarak ekonomik olarak ve güvenlik bakımından Türkiye için elzemdir. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de haklarımızı savunurken bu bölgenin bir barış bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Hiçbir zorluk emin olun kontrolümüz dışında değil"Amerika ile ilişkilerde zorlukların olduğunu ancak bu işi de iyi yürüttüklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"İşte Cumhurbaşkanımız da Trump ile telefon görüşmesinde bu 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi tekrar teyit edildi. Bunun içinde sahada yoğun bir çalışma başladı. Şu anda 20 milyar, ancak yaklaşıyoruz. 75 milyar dolar potansiyelimiz var. Küresel siyasette karşıya karşıya kaldığımız zorluklar var. Terörle mücadele sürüyor. Hiçbir zorluk emin olun kontrolümüz dışında değil. Hepsinin de üstesinden geliyoruz. Desteklerinizle yerel bir kalkınmayla beraber inşallah Türkiye'nin gücü de artacak. İstikrarı da inşallah gelişecek ve hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Alanya, Antalya da bundan en çok kazanan olacak."Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya'ya ve ilçelerine hizmet etmek için kutlu bir yolculuk içerisinde olduklarını ifade etti.Altyapıya belediye başkanlığındaki ilk döneminde büyük yatırımlar yaptığını anlatan Türel, şu bilgileri verdi:"Altyapı eksikliklerini giderirken 2014 yılından sonra vizyon projeleri hayata geçirdik. Altyapıyı tamamlamadan üstyapıyla ilgili tribünlere oynayan bir belediye anlayışı içerisinde olmadık. Bu dönemde altyapıya yönelik önemli eksikliklerimizi giderdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi bu vizyon projeleri Alanya'ya da kazandırmanın zamanı geldi. Vizyon projeleri de Alanya'nın yıllarca olan hayalleri. Bu projeler hep birlikte olunca değer kazanıyor. Şimdi yerel yöneticilerle, her zaman bize desteğini esirgemeyen Bakanımız Çavuşoğlu ile artık çok daha güçlüyüz ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz."Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.