Bu İttifakın Gönül Erleriyiz"

Kaynak: AA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil mezara kadar süreceğini belirterek, ittifakın gönül erleri olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.Milletvekili Tin, MHP Denizli İl Başkanlığı tarafından partinin 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir salonda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakının temellerinin kardeşlik ruhu ve dayanışma azmiyle her geçen gün daha da sağlamlaştığını ifade etti.Cumhur İttifakı ile karşısına çıkarılan dış mihrakların kontrol ettiği yapı arasındaki farkı halkın çok iyi gördüğünü dile getiren Tin, şunları söyledi:"Bugün millet olarak topyekun bir mücadelenin içindeyiz. Vatanına sahip çıkanlarla, çıkarlarının peşinde koşanlar arasında verilen bu mücadele şüphesiz vatanına sahip çıkan Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacaktır. Biz bu ittifakın gönül erleriyiz. İnşallah birlikte hareket ederek ülkemizin geleceğini belirleyeceğiz. Bunun bir gayesi var. Biz diğer partilerin hedefleri gibi iktidar peşinde koşan bir birliktelik değiliz. Bu birliktelik bir vatan, bayrak ve millet birlikteliğidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi bizlere gösterdi ki içeride ve dışarıda bize saldırmaya her an hazır bekleyen bir güruh var. Bizler 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurduğumuz bu birliktelikle bağımsızlık mücadelesinin temellerini attık. Eğer, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşseydi, bugün huzur içinde oturuyor ve hayatımızı sürdürüyor olamazdık."