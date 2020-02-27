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İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi

Yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Derici, koronovirüsün sıçradığı Irak'ta konserinin olduğunu ancak iptal etmek yerine maskeyle sahneye çıkacağını söyledi.

27.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:39

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve sınırımıza dayanan koronavirüs, 'ın ardından 'a da sıçradı. Irak'ta 5 kişide görülen koronovirüs için gerekli önlemler alınırken en ilginç hamle de şarkıcı İrem Derici'den geldi.

"IRAK KONSERİNİ İPTAL ETMEYECEĞİM"

Önceki gün İstanbul Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Derici, dünyayı etkisi altına alan ve insanların maskeyle ve dezenfektan ürünleriyle önlem almaya çalıştığı koronovirüs hakkında konuştu. Başta koronovirüsün sıçradığı Irak olmak üzere yurt dışının çeşitli yerlerinde konserlerinin olduğunu söyleyen İrem Derici, "Viyana'da konserim var sonra Irak'ta konserim var. korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. Maskeler, tuzlu sular... İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere. İnsan korkuyor... Sakınan göze çöp batar. Ondan korkarsın şurada bir arabanın lastiği patlar ve üçümüzü de eziverir. Gideceğiz mesleğimiz bu. Maske harici, tuzlu suyla gargara, sık sık el yıkama gibi önlemler alıyorum. Aşk desen yok, meşk desen yok. Kimseyle tanışmıyorum, etmiyorum yani. İçime kapandığım bir dönemdeyim. Açılırım yakında merak etmeyin, patlatırsınız yine" dedi.

İRAN VE IRAK'A SIÇRADI

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta rastlanan koronavirüs (Kovid-19) Türkiye sınırını tehdit etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İran'a ulaşan Kovid-19, şimdi de Irak'a sıçradı. Irak'ın Necef kentinde bulunan İranlı öğrencinin virüs testleri pozitif çıktı. Türkiye İran'daki koronavirüs vaka ve ölümlerindeki artış nedeniyle Türkiye-İran sınırını kapattı. İran'dan Türkiye'ye tüm kara ve demir yolu geçişleri ile tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak durduruldu.

İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi

Koronavirüs, İrem Derici, İran, Irak, Magazin


HABER YORUMLARI (20)
CELLO:gitsin ülkeye geri almayın kimsenin sağlığı ile oynayamaz salakmı ne yav insanlar can derdine düşmüş bu maymynda konser derdinde kim gelecek o konsere mal
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HADİSEE:Vaziyet Alın Ortalık Kızışacak
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DEMET:gelipde bulaştırcaksan gelme
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EDA:gidip geri gelmeyecekseniz sorun yok irem hanım
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AD:Ölüm oranı 2 gitse ne olur gitmese ne olur gripten ölen daha fazla insan var.
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SAĞLIKLI GÜNLER:gitmek sorun deilde gelirken beraberinde getirfikleri önemli bence dönerken iyice bi sağlık taramasından geçmesi gerekiyor irem hanım para kazanacak diye benim milletim hasta olmak zorunda deil
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FIRATTT:Gidip geri gelmeyeceksen sorun yok . .
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ADINIZI YAZIN:geri gelme o zaman mümkünse
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BİLSEN NE OLUR:Ne güzel yaaa git gel bizide bulaştır zaten kapıya dayandı kolay geliyor sana
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BU NE LAN:git, git. iyice git, sonuna kadar git.
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