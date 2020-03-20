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Bu kadarına da pes... Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu

Bu kadarına da pes... Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu Nevşehir Belediyesi el dezenfektanı koydu, vatandaş tarafından alındı Nevşehir Belediyesi tarafından, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatlarının yerleştirilmesinin...

20.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:49
Bu kadarına da pes... Nevşehir 'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu
Nevşehir Belediyesi el dezenfektanı koydu, vatandaş tarafından alındı
NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatlarının yerleştirilmesinin ardından bir otobüs durağında bulunan el dezenfektanı kayboldu.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlar için şehrin farklı noktalarını el dezenfektan aparatları yerleştirdi. Nevşehir Belediyesi tarafından Gülbahçe parkı önünde bulunan otobüs duraklarına koyulan el dezenfektanı ise bugün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alındı. El dezenfektanının yerinde olduğunu görmeyen vatandaşlar ise el dezenfektanını alan kişi veya kişilere tepki gösterdi.
Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar Nevşehir Belediyesi tarafından insan sağlığı için koyulan el dezenfektanının son derece güzel bir uygulama olduğunu ifade ederken ancak sorumsuz bir kişi tarafından el dezenfektanının alındığını ve alan kişiye ise söyleyecek kelime bulamadıklarını ifade etti.
Nevşehir Belediyesi tarafından alınan el dezenfektanının yerine yenisini koyulacağı öğrenildi. Bu kadarına da pes... Nevşehir’de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu

Kaynak: İHA

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Bu kadarına da pes... Nevşehir'de otobüs durağındaki el dezenfektanı kayboldu
Etiketler : Nevşehir, Genel

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