Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi

Mersin'de, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine hamamı basan polis ekipleri, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.

26.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:02

Mersin 'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.

HAMAMDA KUMAR OYNATTI

Mersin'in Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Hamamı korona virüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı. İşletme sahibi A.S. Ankara'ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi. M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti. Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.

KURALLARA UYMAYANLARA REKOR CEZA

Polis, S.A., N.A., M.Ö.,K.D., N.Y., S.K., S.Ö.,R.V., C.D. ve MG. adlı kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan kumar oynamak suçundan 1225 TL, 32. Madde Emre Aykırı davranış suçundan 392 TL., 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Madde Yazılı Yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere kişi başı toplam 4 bin 767 TL'den iş yeri çalışanıyla birlikte 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kestdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Yrni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi

İlgili Haberler

Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet ettiVideosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Batman’da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptıBatman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler
Yorumlar (2)
DOKTOR CİVANIM:Hani kapalı alanda sigara içe yasağına muhalefet cezası? Ordan da bir giydirseydiniz. . . .
Cevap Yaz 0 0
PESİMİST:isimleri kaydedilsin, hasta olduklarında bi odaya kapatılıp tedavi edilmesinler.
Cevap Yaz 0 0

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:54: Bakan Varank: "Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına... - Haberler 21:52: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler 21:49: Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi - Haberler 21:48: 200 metre ilerideki dede ve ninesiyle telefonla hasret giderdiler - Haberler 21:47: Koronavirüs salgını hava trafiğini ve kirliliğini önemli oranda azalttı - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? 20:08: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi - Haberler