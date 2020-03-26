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Bu kadarına pes...Hamamı kahvehaneye çevirdiler

Bu kadarına pes...Hamamı kahvehaneye çevirdiler -Toplamda 47 bin lira idari para cezası kesildi Polisi karşında görünce şaşırdılar Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs nedeniyle adeta hayat durma noktasına gelirken, Mersin'de vurdumduymaz hamamı kahvehaneye çevirdiler.

26.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:18
Bu kadarına pes...Hamamı kahvehaneye çevirdiler
-Toplamda 47 bin lira idari para cezası kesildi
Polisi karşında görünce şaşırdılar
MERSİN - Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs nedeniyle adeta hayat durma noktasına gelirken, Mersin 'de vurdumduymaz hamamı kahvehaneye çevirdiler.
Kapalı olan hamamı basan polis, 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL. ceza kesti.
Alınan bilgiye göre Mersin'in Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Hamamı korona virüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı.
İşletme sahibi A.S. Ankara'ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi. M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti. Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekiplerini gören kumar oynayanlar şaşkınlık geçirdiler.
Polis, S.A., N.A., M.Ö.,K.D., N.Y., S.K., S.Ö.,R.V., C.D. ve MG. adlı kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34. maddesi
Kumar oynamak suçundan 1225 TL, 32. Madde Emre Aykırı davranış suçundan 392 TL., 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Madde Yazılı Yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere kişi başı toplam 4 bin 767 TL'den iş yeri çalışanıyla birlikte 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL. idari para cezası kestirdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi. Bu kadarına pes...Hamamı kahvehaneye çevirdiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, 3. Sayfa

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Bu kadarına pes...Hamamı kahvehaneye çevirdiler

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