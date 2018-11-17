Bu Kafede İngilizce Dışında Konuşmak Yasak

KOCAELİ(İHA) – İzmit
'teki bir kafede İngilizce dışında başka bir dille konuşmak yasak. İzmit Belediyesi
tarafından Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde açılan Speaking Kafe'de sadece İngilizce konuşuluyor. Yaklaşık 7 yıl önce faaliyete başlayan kafe sayesinde özellikle öğrencilerin İngilizcelerini geliştirdikleri kaydedildi.
Konuşmanın dışındaki bütün hizmetlerin de İngilizce olarak gerçekleştirildiği Speaking Kafe'nin lisan eğitimi için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyleyen yetkililer, "Kafede görevli personel dahil, kafeye gelen herkes burada İngilizce konuşmak zorunda. Kafenin amacı, İngilizcelerini geliştirmek için yurt dışına çıkma imkanı bulamayanlara yabancı dil gelişimlerinde destek olmaktır. Kafede yabancı sözlük, konuşma kılavuzu, hikaye kitapları ile kelime haznesinin gelişimi için oyunlar, telaffuz için karaoke ve direk konuşma için yabancı gönüllülerimiz ve öğretmenler ile hizmet verilmektedir. Özellikle dershaneler, üniversiteler ve ilkokullardan çok fazla ilgi görüyoruz. Farklı ülkelerden İzmit'e gelen stajyerlerin çalıştığı kafede 2 kişilik uzman personel de gelen öğrencilere İngilizcelerini geliştirme konusunda yardımcı olmaktadır" dediler. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi,İzmit
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:31