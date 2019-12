bu kafede kahvenizi yudumlarken işaret dili öğrenebilirsiniz

KADIKÖY'de işitme engellilere özel bir kafe açıldı. Hem çalışanları hem de müşterilerinin çoğunlukla işitme engellilerden oluştuğu kafede, kahvenizi yudumlarken işaret dili de öğrenebiliyorsunuz. Caferağa Mahallesi'ndeki kafenin işitme engelli garsonları da burada çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Kafe, yaklaşık bir ay önce açılmasına rağmen, işitme engellilerin buluşma yeri haline geldi.Kafenin açılmasında katkı sağlayan Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi, işitme engellilerin kendilerine ait bir sosyalleşme ortamına ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi:"İşitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir yazılım geliştirmek amacıyla bir araya gelmiştik. Bu mekan da neler yapabiliriz, işitme engellilere burada nasıl bir imkan sunulabilir, diye kendi aramızda konuşurken dedik ki buraya bir konsept koyalım. ve adı da 'işaret dili' olsun hem işitme ve konuşma engelli olan çalışanlar ve müşteriler bir arada olabilsin. Aynı zamanda hem istihdam sağlamış hem de işitme engellileri sosyal bir ortamda misafir etmiş olalım. Bu kafe diğer konuşan ve duyan insanlarla yan yana gelip birbirlerinin hayatlarını paylaşmalarına vesile oluyor. Çünkü çok merak ediliyor sessiz dünya. İşitme engellilerinin nasıl bir ortamı olduğu, nasıl yaşadıkları, nasıl hissettikleri çok merak konusu.?'KAFEYE GELİP İŞARET DİLİ İLE TANIŞAN ÇOK KİŞİ VAR'İşitme engeli olmadığı halde işaret diline çok meraklı olan müşterileri olduğunu söyleyen Tanrıverdi, 'işitme ve konuşma engeli olmayan arkadaşlarımız bu kafede işitme engelli arkadaşlarıyla yan yana gelip onlarla pratik yapma, şansı buluyor. Aynı zamanda biz bu kafede işaret dili dersleri veriyoruz. Kafeye gelip burada işaret dili ile tanışan çok kişi var. Burada işaret dili ağırlıklı bir ortam olduğunu görüp, işaret dili eğitimi almak istiyorlar. Bu kafede işitme engelli olup ama farklı alanlarda etkinlik yapan gruplar da oluyor. Mesela şu an burada ön masada oturan arkadaşların hepsi işitme engelli motorcular, burada toplanıp yaşamış oldukları sorunlar, sıkıntılar, beklentileri kendi aralarında paylaşıyorlar. Biz de buna vesile oluyoruz' diye konuştu.'DUYAN VE DUYMAYAN YAN YANA GELSİN'Tanrıverdi, kafenin duyulmasını ve desteklenmesini beklediklerini söyleyerek, 'Bu ortamın duyan toplum tarafından da yaşanmasını istiyoruz. Duyan insanların duymayan insanlarla yan yana gelip birbirleriyle hayatı paylaşabilmelerini istiyoruz. ve bunun için de biz bu kafede çok güzel bir ortam hazırladık' dedi.'İŞİTME ENGELLİLERİN SORUNU İLETİŞİM KURAMAMAK'İşitme engellilerin temelde yaşadıkları sorun iletişim kaynaklı olduğunu söyleyen Tanrıverdi, şöyle konuştu:'Hayatlarının tamamında bu sorunu yaşıyor işitme engelliler. Aslında bu iletişim sorunu aile ve eğitimde başlıyor sosyal hayatında devam ediyor. Eğer işitme engelli kişi başka gruplarla sosyal ortamda değilse çocuğu kaybetme noktasına geliyoruz. Çocuk toplumda bir anda yok olup gidiyor. Ama işitme engelli gruplara tutunup ya da bizim gibi bu şekilde hizmet veren ortamlarda bulunursa hayata daha çok tutunuyor, hayallerini daha kolay dile getirebiliyor, hedeflerine daha çabuk ulaşabiliyor. Her şeyden önce iletişim meselesini çözmemiz gerekiyor. İşaret dili konusunda ailelere ve eğitime İhtiyacımız var. Eğitim süreci içerisinde milli eğitime ihtiyacımız var. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşların sunmuş olduğu insana dair tüm hizmetler mutlaka işaret dili ile veriliyor olması gerekiyor. Bu sorunların çözümü hassasiyet gerekiyor. Yoksa bu sorunlarla ilgili Yasalar, talimatlar yönetmelikler var yani kısacası her şey var ama uygulamada çok zayıf kalıyoruz. Bu meseleyi kökten bir şekilde çözelim ve seferberlik haline getirelim?.'KENDİMİZ GİBİ OLABİLDİĞİMİZ BİR YER'Kafenin işitme engelli garsonları da burada çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Kafe çalışanı Seçil Tanrıverdi daha önce çalıştığı kafelerde sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, 'Daha önce duyan insanların gittiği birçok kafeye çok gittim. O kafelerde çok iyi iletişim kuramıyordum. Sıkıntılar yaşıyordum. ve sonrasında bu kafede çalışma imkanı buldum. ve kendimi çok rahat hissettim. Şu an ise hem burada çalışıyorum hem de benim gibi işitme engelli arkadaşlarımın sıkıntı ve sorunları ile ilgileniyorum. O yüzden burada çalışmayı tercih ettim' dedi.Kafenin işitme engelli müşterilerinden Fırat Kırmızıgül ise, 'Öncelikle bu kafeyi tercih etme sebebim bu kafede işaret dili var. ve biz işitme engellerinin ana dil işaret dili burada çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Arkadaşlarımıza sözleşiyoruz kafede bir araya geliyoruz. Dertlerimizi sıkıntılarımızı paylaşabiliyoruz. Daha kendimize ait bir yer olduğu için özgür hissediyoruz. Benim hayalim işitme engelli motorcuların daha da çoğalması. duyan konuşan insanlarla aramızda hiçbir fark yok, hepimiz motoru kullanırken aynı şekilde kullanıyoruz. O nedenle biz duyan inanlara aynı ortamı paylaşmak kendimizi geliştirmek onların içerisinde olmak istiyoruz' diye konuştu.