Bu kampüste sadece belirlenen noktalarda sigara içilebiliyor

Ankara Üniversitesi Yönetimi, Merkez Yerleşkesi ve Dışkapı Yerleşkesi içerisinde tüm çalışan ve öğrenciler için geçerli sigara içme alanları belirledi. Üniversite Yönetimi, söz konusu iki yerleşkede belirlediği 10'ar sigara içme alanı için afiş ve çeşitli yollarla bilgilendirmede bulundu.



Yönetim, uygulama gerekçesinde, 4207 sayılı kanunun, "Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz" ifadelerine işaret ederek, "Bu uygulamanın amacı sizi ve gelecek kuşakları tütün ürünlerinin zararlarından korumaktır" sloganını öne çıkardı. Ayrıca yine kanun gereği, tütün ürünleri ile ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılamayacağına vurgu yapıldı.



Uygulama hakkında konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş şunları söyledi:



"Sigaraya karşı günümüzde istenilen seviyeye gelinmemesine rağmen geçmişe göre önemli mesafe alındı. 60-70'li yıllarda toplu taşıma araçlarında ve tüm kapalı alanlarda sigara içiliyordu. Hatta içmeyenler tuhaf karşılanıyordu. Eve gelen misafirlere şekerlik içerisinde lokum ikram eder gibi sigara ikram ediliyordu. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bunlar gibi tuhaflıklara dair gözlemlerimiz var. Şimdi muazzam bir değişim var, o tuhaflıklar değişiyor. Bugün de yapılıyor ama yeterli değil. Mutlaka farkındalığı yükseltmemiz gerekiyor. Bunda da üniversitelere önemli rol düşüyor. Amacımız gelecek kuşakları korumak, sağlıklı bireyler yetiştirmek." - ANKARA

Kaynak: İHA