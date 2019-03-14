Bu Karar, Avrupa'nın Demokrasiden Uzak Olduğunu Gösteriyor"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen 2018 Türkiye raporuna ilişkin, "Bu karar, Avrupa'nın iki yüzlü, demokrasiden, hukuktan uzak olduğunu gösteren bir tutumdur." dedi.Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) "Sıralardan kürsülere, tıp fakültesinden siyasete uzanan bir başarı öyküsü" başlıklı programda öğrencilerle buluştu.SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Kaya, başarılı bir lise dönemi geçirdiğini ve hayalinin tıp fakültesinde okumak olduğunu söyledi.28 Şubat döneminde tıp fakültelerinde başörtülü okumanın mümkün olmadığını ve ablasının da İstanbul Üniversitesinden başörtüsü nedeniyle atıldığını anlatan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:"O zaman başörtüsü ile okuyacağım okulları araştırdım. Bilkent Üniversitesine gittiğimde o dönem rektörümüz, bölüm başkanımız 'Elektronik bölümünde pek kız yok, biz durumu idare ederiz.' dedi. Ben arka kapılardan girerek bölümü başarıyla bitirdim ve burs alarak doktora çalışmaları için ABD'ye gittim. Orada tıp fakültesi sınavlarına hazırlandım ve kazandım. ABD'de burs bulamayınca Türkiye'de sınava girdim ve Cerrahpaşa'yı kazandım."Doktorluk gibi siyasetin de insana dokunan ve hizmet eden bir yönünün olduğunu belirten Kaya, hekim adayı gençleri AK Parti'de siyasete davet etti.Ailesinin uyarılarına rağmen tıp okumaktan hiç pişman olmadığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:"Öğrencilere şunu söylemek istiyorum; hayallerinizin peşinden gidin. Ben ailemin bütün ısrarına rağmen yaptığımdan hiç pişman olmadım. Anne-babayla istişare tabii ki önemli ama bir hayaliniz, idealiniz varsa onu da gerçekleştirmek için de yürüyün. Ne yaparsanız yapın, ailenizle huzurlu bir ortamınız varsa o size başarı katıyor. O yüzden en önemli şey, insanın yakın çevresiyle huzurlu ortamının olması. Çalışarak her türlü zorluğu aşabilirsiniz. İyi ki tıp fakültesini okumuş, iyi ki hekim olmuşum. Bence dünyanın en güzel mesleği."Gençlerden 28 Şubat gibi geçmişte yaşanan olayları çok iyi öğrenmelerini isteyen Kaya, o dönem yaşanan olaylardan çeşitli örnekler vererek, bugünlerin kıymeti bilinmesi gereken güzel günler olduğunu söyledi."Ben 15 Temmuz'dan aldığım güçle orada durdum"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ve o gece yaşadıklarına değinerek, "15 Temmuz'da bu ülkenin evlatlarının vatanımızın istiklali ve istikbali için nasıl canını vererek şehit olduğunu görerek yaşadık. O günleri asla unutmamamız, unutturmamamız lazım." dedi.Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesinin engellenmesiyle ilgili yaşadıklarını hatırlatan Kaya, şunları anlattı:"Üzerimize silahları doğrulttular. Kadın hakları, insan hakları çiğnenerek ırkçı bir muamelede bulundular. Hollanda'nın o tutumu gayriahlaki bir davranıştı. 15 Temmuz bizi dirayetli insanlar kıldı. O günden sonra bu ülkenin insanları vatanları için gerekirse canını verebileceğini gösterdi. Tarih kitaplarında okuduklarımızı yaşayarak gördük. Ben 15 Temmuz'dan aldığım güçle orada durdum. Bu millete yakışan bir duruştu o."AP'de kabul edilen 2018 Türkiye raporuna ilişkin Kaya, "Bu karar, Avrupa'nın iki yüzlü, demokrasiden, hukuktan uzak olduğunu gösteren bir tutumdur. Kendi içinde çelişen aşırı sağ ırkçı akımların Avrupa'da ne kadar ilerlediğinin gün yüzüne çıktığı bir durumdur. Hollanda'da bana ve diğer bakanlarımıza yapılan şey de aşırı sağ, ırkçı, İslam düşmanı akımlarının Avrupa'nın yükselen bir değeri haline geldiğini gösteren bir tutumdur." diye konuştu.ABD ve Avrupa'daki sağlık hizmetleriyle Türkiye'deki sağlık hizmetlerini kıyaslayan Kaya, ABD'de öğrencilik döneminde sağlıkla ilgili çok sıkıntılar çektiğini söyledi.Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin bu konuda çok önemli aşama katettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin sağlıkta AK Parti dönemi ve öncesi diye iki ayrı dönemi var. Gençlerimiz bilmeyebilir ama belli bir yaşın üstündekiler Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hastanelerin durumunu, insanların çektiği eziyetleri, ölülerin bile rehin tutulduğu günleri çok iyi biliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'deki sağlıkta dönüşüm inceleniyor, üzerinde tezler yazılıyor. Hizmet olarak ABD'den de Avrupa'dan da ilerideyiz." ifadelerini kullandı.Gençlerden gelen soruları da cevaplayan Kaya, programın sonunda gençlerle özçekim yaptı.