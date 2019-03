Bu Karar, Gayrimeşrudur"

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin, "Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir." dedi.Oktay, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başı ne zaman dara düşse Yozgatlı ve Şefaatlili vatandaşların hiçbir çağrı beklemediğini, anında vazifeye koştuğunu söyledi."Bu topraklar, 100 yıllardır millet olmanın, yiğitliğin mührünü kalbimize işledi. İşte bugün de bu bilinçle ilerliyor." diyen Oktay, "Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden veya dışından. Dimdik ayakta duracağız. 'Topunuz gelin' dedik. Biz her zaman söyledik, ne içeriden ne de dışarıdan, dış kaynaklı da olsa iç kaynaklı da olsa şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez." ifadelerini kullandı.Oktay, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararına değinerek, işgal ve savaş politikalarının her zaman karşısında durduklarını, durmaya da devam edeceklerini belirtti."Dün bir şey yaşadık. Amerika'nın Suriye toprakları olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail işgalini resmen tanıması." diyen Oktay, "Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir." değerlendirmesinde bulundu.Oktay, Türkiye'nin her zaman haklının, mazlumun yanında olduğunu vurgulayarak, "Haklının, mazlumun yanında olmayı biz Cumhurbaşkanımızdan öğrendik ve buna da devam edeceğiz. Biz her zaman şunu da söyledik, mazlumun yanında olmaktan dolayı bedel ödenmesi gerekiyorsa zaten büyük devlet olmanın, büyük devlet olma iddiasının arkasındaki şeylerden birisi bedel ödemeye razı olmaktır." şeklinde konuştu.Bunu Yozgat'tan, Şefaatli'den tüm dünyanın vicdanına haykırmayı sürdüreceklerini bildiren Oktay, şunları kaydetti:"Bakıyoruz bu kararın alındığı saatlerde ne oluyor? İsrail Gazze'yi bombalıyor. Kimi hedef alıyor? Sivilleri hedef alıyor. Zulmü destekleyerek Orta Doğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı, biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz. Feryatları kulak ardı edemeyiz. Biz dara düşenin yardımına koşan, Ensar olan ve haksızın daima karşısında yer alan güçlü bir milletiz. Biz bu güçlülüğümüzü sadece bugün de söylemiyoruz. 500 yıl önce de söyledi. 500 yıl önce de Yahudilere karşı zulüm olduğunda da aynı sesi çıkardı. Bugün zulüm olsa yine aynı sesi çıkartır. Biz böyle bir milletiz. Haksızı gördük mü biz dayanamayız. Biz böyle bir Cumhurbaşkanı ile çalışıyoruz. Biz sizlerin ona verdiği destekle dimdik duruyoruz. İnşallah, 31 Mart'ta da hiç kimseyi sevindirmeyeceğiz. 1 Nisan sabahı sadece Yozgat'ta değil, Türkiye'de hiçbir şer odağını sevindirmeyeceğiz inşallah. Çok daha güçlü bir şekilde 31 Mart akşamı sandıkları gümbür gümbür patlatarak inşallah herkese gereken dersi de yine vereceğiz."