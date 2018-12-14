Bu Kavşak Zaman ve Yakıttan Tasarruf Sağlayacak

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde köprülü kavşak uygulaması gerçekleştiriyor. Çalışma ile bölgede bulunan trafik ışıkları kaldırılarak trafiğin kesintisiz ilerlemesi sağlanacak. Proje kapsamında şuanda kadar 6 köprü ayağı bitirilirken diğer köprü ayaklarının inşa çalışmasına devam ediliyor.

MENFEZ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Gölcük'teki 3. Köprülü Kavşak olacak Yüzbaşılar'ın inşa çalışmaları titizlikle devam ediyor. 'Trafik akışı transit hale geleceğinden zaman ve yakıttan da tasarruf sağlayacak Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı'nda temel betonu dökülen ayakların demir örme işlemleri gerçekleştiriliyor. Kavşak altından geçen dere için yapılan menfezin çalışmaları ise tamamlandı. Ayrıca batı kısımdaki ayaklar için kalan 40 adet fore kazığın çakılma işlemi de gerçekleştirildi. 2019 yılı Şubat ayı içerisinde köprü kirişlerinin yerleştirilmesine planlanıyor.

YANYOLLARIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Proje kapsamında devam eden yan yol çalışmaları da neredeyse tamamlandı. Yan yollarda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu gibi alt yapı çalışmaları bitirildi. Çalışmalarda tüm kaba işler bitirildikten sonra köprü altındaki göbeğe trafik ışıkları kurulacak, son asfalt serimi yapılacak, çizgiler çizilecek ve ilgili trafik tabelaları yerleştirilecek.

IŞIKLAR KALKACAK

D-130'daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere köprülü kavşaklarından sonra Yüzbaşılar kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı köprülü kavşakla rahatlayacak. Projeyle ışıklardaki araç yığılmalarının da ortadan kalkması hedefleniyor.

DÖNÜŞLER KÖPRÜ ALTINDAN

İzmit - Yalova karayolu (D-130) üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar Mevkiinde akış sağlanacak. Proje ile Yüzbaşılar'daki trafik ışıkları ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.

190 METRE KÖPRÜ

Proje kapsamında yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.