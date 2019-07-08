08.07.2019 14:59
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Bu kazadan yara almadan kurtuldular

Bu kazadan yara almadan kurtuldular

Çin'de meydana gelen kazada bir cip, otoyol bağlantısında bulunan su dolu varillere çarptı.

Çin'de meydana gelen kazada bir cip, otoyol bağlantısında bulunan su dolu varillere çarptı. 4 aylık hamile kadın ve eşi, takla atan cipin içerisinden sürünerek çıktı.
Kaza, Guizhou bölgesindeki Qiandongnan Miao ve Dong'da, 30 Haziran'da meydana geldi. Yoldan çıkan cip, yol kenarında bulunan su dolu varillere sert bir şekilde çarparak takla attı. 4 aylık hamile kadın ve eşi, enkaz haline gelen cipin içinden sürünerek çıktı.
Yerel medya, kadın ve eşinin yara almadığını ancak kontrol için hastaneye kaldırıldığını, bebek de dahil durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, kadının ve eşinin emniyet kemerlerinin takılı olduğu, kaza öncesinde cipin hızının ise 100 km'den fazla olduğu belirtildi.


- Çin
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Dünya

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