Bu Kedinin Sahibi 623 Öğrenci - Eskişehir

SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir
'de okulu mesken edinen kedinin aşısını, bakımlarını yaptıran okulun 623 öğrencisi, sahiplenip "Namık" adını verdikleri hayvanla yakından ilgileniyor.
Bütün gün sınıf sınıf dolaşan ve çoğunlukla kalorifer peteklerinde uyuyan "Namık" isimli kedi, Eskişehir Namık Kemal
Ortaokulu öğrencilerinin maskotu haline geldi.
Herkes tarafından sevilen kediye sahip çıkmak isteyen okul yönetimi ve öğrenciler, aralarında para toplayarak okula veteriner hekim getirdi. İlk aşısını olan ve bakımları yapılan kediye öğrenciler okulun da adı olan "Namık" ismini verdi.
Şu anda 1 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin kimlik karnesine, "Sahibi Namık Kemal Ortaokuludur" denildi.
Kedinin aşısı sonrası AA muhabirine açıklama yapan okul müdürü Enes Günay, Namık'ın okul tarafından sahiplendirilmesi talebinin öğrencilerden geldiğini söyledi.
Günay, Eskişehir'in kış mevsiminde soğuk olduğunu, kedinin de bu sebeple okulu mesken edindiğini anlatarak, "Kedimiz okulumuza sığındı. Öncesinde geçici olarak kalmasını uygun görmüştük. Fakat kedi okulumuzdan ayrılmadı. Çocuklarımız da Namık'ı çok sevince öğrencilerimizin sağlığını da düşünerek veteriner hekim çağırdık. Bugün aşısını yaptırdık. Artık bir karnesi de var. Namık'ı çok seviyoruz." dedi.
"Namık sıcağı sever"
Okulun 8. sınıf öğrencisi Sevil Kaygusuz da (14) Namık'ı çok sevdiğini dile getirerek, "İlk başlarda biraz ısınamamıştım. Daha sonra bize çok cana yakın davrandı. Bizim sınıflarımıza girmeye başladı. Dersleri onunla birlikte işledik ve hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Bize hiç zarar vermez. Namık sıcağı sever. Kalorifer peteklerinde uyur. Güneşi çok seviyor. Namık'ın daha iyi olmasını istediğimiz için de aşısını yaptırıp kimliğini çıkarma kararı aldık." diye konuştu.
Öğrencilerden Sudenaz İkra Çerence ise (14) Namık'a çok alıştıklarını belirterek, "Biz onun daha sağlıklı bir kedi olmasını istedik. Hem de çok alıştık. Bizimle birlikte daha uzun süreler yaşayabilmesi için aramızda para topladık. Veteriner hekim çağırdık. O artık bizim kedimiz." ifadesini kullandı.
"Aşı düzeni çok önemli"
Düzenli olarak kontrolleri yapılan evcil hayvanların zararsız olduğunu aktaran Veteriner Hekim Adem Musluk da okul öğrencilerinin hayvan sevgisinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Aşı düzeni çok önemli. Bir hayvanın aşıları düzenli yapıldıysa, ev ortamında, okulda, bahçede olması fark etmez, insan sağlığını kolay kolay tehdit etmez. Namık Kemal Ortaokulunun ortaya koyduğu bu duyarlılık çok hoş. Öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim. Bana ulaştılar. Namık'ın gerekli bakımlarını ve düzenli olarak aşılarını yaptırmak istediklerini söylediler. Aşı karnemizi çıkardık. Aşımızı yaptık. Namık gayet sağlıklı görünüyor."
Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA