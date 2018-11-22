Bu Kek Tam Bir Efsane ???? Damla Çikolatalı Yumuşacık Kek Tarifi

22 Kasım 2018 Perşembe 16:09



22 Kasım 2018 Perşembe 16:09

Kek tariflerinin en çok arananı, en çok sevileni tabii ki de hiç kuşkusuz damla çikolatalı keklerdir. Kakaolu olsun sade olsun hiç farketmez herkes bayıla bayıla yer onu. Üstelik yapması da öyle meşakkatli değildir. Hemencecik çırpılır yumurtalar, eklenir damla çikolataları ve verilir fırına. Damla çikolatası demişken bu keki yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktayı da paylaşalım sizlerle. Damla çikolatalı kekte herkesin tek korkusu içerisine atılan çikolataların dibe çökmesidir. İşte bu noktada un girer devreye. Hafifçe unlanan damla çikolataları keke katıldıkları zaman dibe çökmezler. Böylelikle sizlerde tereddütsüz kekinizi yapabilir ve arkanıza yaslanabilirsiniz. Sizlerde böyle yumuşacık, güzelce kabarmış damla çikolatalı kek yapmak istiyorsanız videomuzu izlemelisiniz. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi damla çikolatalı keki evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. : )