"Bu Kemer Sana Çok Yakışır" yarışması

Sakarya
Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, "Bu Kemer
Sana Çok Yakışır" yarışmasında dereceye giren İrem Aktaş'a ödülünü verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde Karayolu Trafik Güvenliğine ilişkin araç içinde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Bu Kemer Sana Çok Yakışır" konulu Fotoğraf - GİF ve Kısa Film ile Afiş ve Slogan yarışması sonuçlandı.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yarışmaya Sakarya'dan katılarak "Hayata Bağlan" afişiyle dereceye giren İrem Aktaş'a ödülünü ve başarı belgesini verdi.
Kaynak: AA
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