Bu Kentte Tiyatrolar Kapalı Gişe Oynuyor

22 Kasım 2018 Perşembe 11:07



22 Kasım 2018 Perşembe 11:07

TARKAN DEMİR - Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 5, Anadolu Üniversitesinin (AÜ) 1 olmak üzere 6 sahnede sergilenen tiyatro oyunları, yıllardır kapalı gişe ilgi görüyor.Kentte 2001 yılında kurulan Şehir Tiyatroları ile AÜ Devlet Konservatuvarı bünyesinde bu yıl 25. yılını kutlayan AÜ Tiyatro Anadolu, her yıl on binlerce tiyatrosevere oyun sergiliyor.Yıl boyunca 20 farklı oyunun perde açtığı şehir tiyatrolarındaki 311 temsil, 108 bin seyirci tarafından izlenirken, 4 oyunun 57 gösterimle sahnelendiği AÜ Tiyatro Anadolu ise 17 bin 242 seyirci ile kapalı gişe mutluluğu yaşattı.Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılından beri hizmet veren şehir tiyatrolarının, Eskişehir'in dışında Anadolu'nun birçok ilinde düzenlenen festivallere de katılarak, neredeyse ülke çapında iyi tiyatro yapmanın, iyi sanat üretmenin peşine düşüp, insanlarla buluştuğunu söyledi."Yüzde 100 doluluk oranını da aşıyoruz"Bu sürede en fazla teşekkürü seyircinin hak ettiğini vurgulayan Eyidoğan, şöyle konuştu:"Tüm salonlardaki temsilin günler öncesinden biletlerini bitirerek, gösterdikleri katılım açısından, oyunlarımıza gösterdikleri talep ve sahiplenme açısından, Eskişehir seyircisine ne kadar teşekkür etsek az. Bugüne kadar Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesinde 100'den fazla oyun çıkardık. Yılda ortalama 300'den fazla temsil veriyoruz. Bütün oyunlarımız dolu. Şunun altını da çizmekte fayda var, oyunlarımız yüzde 100 değil, daha fazla doluluk oranlarıyla yoluna devam ediyor. Oyuna gelemeyen, yetişemeyen veya son anda işi çıkan kişilerin yerine, 'Belki bilet bulurum' umuduyla tiyatroya gelen insanlara ayakta bilet sistemiyle bilet kesip salona alıyoruz. Yani 200 kişilik salona 200'den fazla bilet kesmek zorunda kalıyoruz. Böylelikle, yüzde 100 doluluk oranını da aşıyoruz. 18. sezonumuzu kutlarken resmin halen böyle olması çok güzel."Eyidoğan, yıllık ortalama seyirci sayısının 100 bini aştığına işaret ederek, "Tiyatro salonlarının bu kadar dolmasının nedeni, bozkırın ortasındaki Eskişehir'de var olan üniversitelerin, kattığı değerlerle kentin sosyokültürel değerlerini değiştirmesidir. Bugün tüm salonların hınca hınç doluyor, tüm konserlerin takip ediliyor, festivallerin heyecanla tarihinin bekleniyor olması bu şekilde açıklanabilir. Ayda 40-45 temsili az bulanlar oluyor. Bunun yanında diğer illerden de çok fazla turne talebi alıyoruz. 40 sanatçımızla bunları gerçekleştiriyoruz." dedi.Ali Eyidoğan, tiyatro bilet fiyatlarının öğrenci 5, tam 10, çocuk oyunlarında ise 2 lira olduğunu sözlerine ekledi."Eskişehirli tiyatroya gitmeyi sever"AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli de ülkenin ilk üniversite tiyatrolarından Tiyatro Anadolu'nun bu yıl 25. yılını kutladığını söyledi.Bu yıl 4 oyun oynadıklarını, 57 ayrı gösterim yaptıklarını dile getiren İpekli, şunları kaydetti:"Bu yıl 17 bin 242 seyirciye ulaştık. Tiyatroya yoğun ilgi var. Başladığı anda bilet satışı bir anda tükeniyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Tiyatro sanatı üniversitemizde kurumsallaşmış alanlardan biri. 30 yıl önce kurulan konservatuvarla başlayan bu yükseliş, bizi onurlandıran bir noktaya taşındı. 17 bini aşkın seyircinin bir yılda tiyatroya gelmesi her tiyatro için gurur verici bir olaydır. Eskişehir'in tiyatroyla bağı 1900'lü yılların başına dayanıyor. Eskişehirli tiyatroya gitmeyi sever. Eskişehir seyircisinin tiyatroya ilgisi bence tez konusudur. Bu ilgi bizi daha nitelikli oyunlar ve kaliteli tiyatro için kamçılıyor. Seyircilerin ilgisine layık olmaya çalışıyoruz."İpekli, üniversiteleri açısından Tiyatro Anadolu'nun kurucu genel sanat yönetmeni merhum Ergin Orbey'in katkısının çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Tiyatro Anadolu, çok sayıdaki değerli kişinin içten bir şekilde başlattığı ve temelini doğru attığı çalışmalarla bugünlere taşındı. Biz de bunu yukarı taşımak için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Tiyatro Anadolu'da biletler öğrenci 2, tam 5 liradan satılıyor.