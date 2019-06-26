26.06.2019 22:58
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Bu kez ağacı acımadan kırdılar

Bu kez ağacı acımadan kırdılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, belediyenin kaldırım kenarına diktirdiği ağacı kırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, belediyenin kaldırım kenarına diktirdiği ağacı kırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'ne bağlı Mardin Caddesi üzerine belediye tarafından ekilen ağaçlardan biri gece saat 00.45'te kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı. Olay anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde yürüyen üç kişiden birisi kaldırım üzerinde bulunan dikili ağacı gövdesinden salmaya başlıyor. Ardından ağacı yere yatırarak kırıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Cadde üzerinde bulanan esnaflar ise, ağacı güvenlik kamerasından baktıktan sonra bir kişi tarafından kırıldığını gördüklerini belirterek, "Güvenlik kameralarını izledik ve olay anını gördük. Olay birkaç dakika içerisinde yaşandı. Biz bu şahsın en kısa zamanda bulunmasını ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyoruz. Kaldırımlarımız yeni yapılmıştı ve ağacımızı çok seviyorduk. Her gün iş yerimizi açtığımızda ağacımızı suluyorduk. Yaşanan durum karşısında çok üzüldük" ifadesini kullandı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi , Kızıltepe , Mardin , 3. Sayfa

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