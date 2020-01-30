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Bu kez Bilecik'te intihara kalkıştı

BİLECİK'te çıktığı Hamsu Köprüsü'nden atlayarak intihar edeceğini söyleyen Hasan İ. (28) polis tarafından yakalanıp, indirildi.

30.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:15Bu kez Bilecik'te intihara kalkıştı

BİLECİK'te çıktığı Hamsu Köprüsü'nden atlayarak intihar edeceğini söyleyen Hasan İ. (28) polis tarafından yakalanıp, indirildi. Hasan İ.'nin daha önce de , Malatya, Şanlıurfa, Kocaeli, Yalova, Ankara ve Eskişehir'de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hamsu Köprüsü'ndeki demir tellere çıkan Hasan İ., intihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan İ., Valisi Bilal Şentürk ile görüşmek istediğini bildirdi. Bu sırada köprüden geçen eczacı Fevzi Pehlivan, Hasan İ.'ye iş vereceğini belirtti. Buna rağmen ikna olmayan genç, bir polis tarafından kolundan yakalandı. Tellerin demir kesme makasıyla kesilmesinin ardından bulunduğu yerden indirilen Hasan İ., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fevzi Pehlivan, "Genç arkadaşımızı işe sokmaya gayret edeceğiz. Vatandaşlık görevimizi yapmamız lazım, eczanemde iş vereceğim" dedi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Hasan İ.'nin daha önce de Bursa'da bir inşaatın terası ile, Ankara, Eskişehir, Malatya, Şanlıurfa, Kocaeli ve Yalova'da Karayolları'nın yön tabelalarına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.



Bilecik, Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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