Bu Kez de 18 Yaşındaki Bir YouTuber, Sürücü Koltuğu Boş Tesla ile Trafiğe Çıktı (Video)

Tesla
, otomobillerinde çeşitli otonom özellikler sunuyor olsa da bu özelliklerin sürücülerin uzun ve kısa mesafeli sürüşlerde daha az yorulmasını amaçladığı ve kesinlikle %100 otonom sürüş için geliştirilmediği konularının altını çiziyor.
Yine de bazı 'sorumsuz' Tesla sahipleri, daha fazla beğeni almak ya da çevrimiçi ortamda dikkat çekmek için Tesla otomobilleri %100 otonom şekilde kullanmaya ve bu anların videolarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyorlar.
18 yaşındaki YouTuber Alex Choi, geçtiğimiz günlerde Instagram
üzerinde dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda hareket halinde bir Tesla Model 3 Performance yer alıyordu ve daha da önemlisi aracın sürücü koltuğunda herhangi bir kişi bulunmuyordu.
Tesla Model 3 Performance, seviye 2 otonom sürüş yeteneklerine sahip. Araç
, hem otoyol
hem de şehir içinde şerit asistanı, hızlanma yardımı, fren desteği gibi özellikler sunuyor ancak 'ben gideceğiniz yere kadar bırakırım' özelliği sunmuyor.Video hemen yukarıdaki tweet'te. Business Insider
, konuyla ilgili olarak Choi'ya ulaşmaya çalıştı ancak Choi, bir yorumda bulunmak istemedi. Ayrıca Choi, son yüklediği YouTube videosunda Model 3 Performance'ın kendi kendine gittiği görüntüleri de kullanmadı.
Geçtiğimiz dönemde pek çok Tesla sahibi benzer şekilde aracın hareket halinde olduğu fakat sürücü koltuğunun boş olduğu videolar paylaştı. Hatta bir sürücü, 2017 yılında bu videoları yüzünden 18 ay trafikten men edilmişti.
Kaynak: WebTekno
Nicola Tesla
, Teknoloji