Bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı
Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı. Sahte doktor ve eczacı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 7 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir ay önce Mirzaçelebi Mahallesi'nde gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkarmış zanlıları gözaltına alarak kaçak hastaneyi kapatmış içindeki malzemelere de el koymuştu. Polis bu mahalleye çok yakın olan Sucuzade Mahallesi'nde de bu kez kaçak tıp merkezi kurulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kaçak tıp merkezi olduğu söylenen adresi takibe başladı. Yapılan takipte kaçak tıp merkezini yabancı uyruklu şahısların açtığı ve hastaların da çoğunlukta onlardan olduğunu tespit etti.
Polis bir süre sonra daha takip yaptıktan sonra kaçak tıp merkezine baskın yaptı. Polis yaptığı baskında sahte doktor ve eczacı olduğu önü sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı. Polis kaçak tıp merkezinde yaptığı çalışmada gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirdi. Kaçak tıp merkezini kapatıldı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmezken ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak tıp merkezinin bulunduğu sokakta ikamet eden vatandaşlar ise evin zemin katında tıp merkezi olduğunu yabancı uyruklu şahısların geldiğini her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını söylediler. - ADANA
Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir ay önce Mirzaçelebi Mahallesi'nde gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkarmış zanlıları gözaltına alarak kaçak hastaneyi kapatmış içindeki malzemelere de el koymuştu. Polis bu mahalleye çok yakın olan Sucuzade Mahallesi'nde de bu kez kaçak tıp merkezi kurulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kaçak tıp merkezi olduğu söylenen adresi takibe başladı. Yapılan takipte kaçak tıp merkezini yabancı uyruklu şahısların açtığı ve hastaların da çoğunlukta onlardan olduğunu tespit etti.
Polis bir süre sonra daha takip yaptıktan sonra kaçak tıp merkezine baskın yaptı. Polis yaptığı baskında sahte doktor ve eczacı olduğu önü sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı. Polis kaçak tıp merkezinde yaptığı çalışmada gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirdi. Kaçak tıp merkezini kapatıldı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmezken ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak tıp merkezinin bulunduğu sokakta ikamet eden vatandaşlar ise evin zemin katında tıp merkezi olduğunu yabancı uyruklu şahısların geldiğini her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını söylediler. - ADANA
Kaynak: İHA
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