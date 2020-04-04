Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bu kez 'Evde kal' çağrısı, dedektör köpeklerden geldi

Narkotik suçlarla mücadelede birçok başarılı operasyona imza atan ve birçok operasyonda polisin başyardımcısı olan dedektör köpekler, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

04.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:16
Bu kez 'Evde kal' çağrısı, dedektör köpeklerden geldi
Narkotik suçlarla mücadelede birçok başarılı operasyona imza atan ve birçok operasyonda polisin başyardımcısı olan dedektör köpekler, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Salgınla mücadele döneminde etkin bir mücadele sürdüren polis ekipleri, bu kez 'Evde kal Türkiye' mesajını dedektör köpekler üzerinden verdi. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezindeki (KEM) hassas burunlu dedektör köpekler, eğitmenleri tarafından verilen komutlarla 'Evde kal' çağrısını havlamayla yaptı.

"Lütfen bu çağrıyı dikkate alın"

İHA muhabirine konuşan Van il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde görevli polis memuru Sadık Orhan, bu kez köpeklerinin 'Evde kal' çağrısında bulunduğunu belirterek, bu çağrının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Süreçte KEM olarak vatandaşın huzuru, güvenliği ve sağlığı için dışarıda olduklarını ifade eden Orhan, vatandaşın da kendi sağlığı için evde kalması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, dedektör köpeklerden 'Şila' Van Emniyet Müdürlüğü'nün korona virüs önlemleri kapsamında hazırladığı klipte oynadı. Klipte narkotik köpek Şila'nın eğitmeninin verdiği talimatlar doğrultusunda yine havlayarak 'Evde kal' çağrısı yapmıştı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bu kez 'Evde kal' çağrısı, dedektör köpeklerden geldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:22: Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek - Haber 11:22: İZMİR 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Haber 11:22: ZONGULDAK KENTE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI - Haber 11:22: AHAS pilotları, her gün 5 ihtiyaç sahibi ailenin gönlüne dokunuyor - Haber 11:22: Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki kazada otomobil sürücüsü yaralandı - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber