Bu Kez Filizler İçin Sahne Aldılar

Düzenlenen konserin geliri ile 3 üniversite öğrencisine burs desteği verildi.

EN GÜZEL ŞARKILAR FİLİZLER İÇİN

Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede Şef Selim Gönüldaş'ın yönettiği yaklaşık 60 kişilik koro, Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerini seslendirdi. Unutulmaz parçalar bu kez ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için söylendi. Yaklaşık 3 saat süren konsere; meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce Karşıyakalı katıldı. Etkinliğin geliri ile ihtiyaç sahibi 3 üniversite öğrencisinin bir yıllık burs ücreti karşılandı.

DESTEK DAHA DA ARTACAK

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Halkın desteği ile günden güne büyüyen Karşıyaka'nın Filizleri Projemize destek olan ve 3 öğrencimizin daha elinden tutan Selim Gönüldaş Kültür ve Sanat Derneği'ne teşekkür ediyorum. Apartmanlarımız, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve meslek odalarının desteği ile 800'e yakın öğrencimize burs veriyoruz. Bu sayının daha da artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.