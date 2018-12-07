Bu Kez Gazeteciler Sevindi

07 Aralık 2018 Cuma 13:15



07 Aralık 2018 Cuma 13:15

Zonguldak'ta Gazeteciler Cemiyeti ve TOKİ işbirliğinde yapılan çalışma ile 110 gazeteci konut sahibi oldu. Kura çekilişinde ise heyecanlı anlar yaşandı.Zonguldak Valiliği ile Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin girişimleriyle başlatılan ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Zonguldak Basın Sitesi için gazeteciler kura heyecanı yaşadı. Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekilişine Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve ZGC Genel Başkanı Derya Akbıyık'ın yanı sıra kent genelinde görev yapan gazeteciler katıldı.110 konutun yer aldığı ve inşaatın yüzde 68'inin tamamlandığı Zonguldak Basın Sitesinde gazeteciler ev sahibi oldu. Kura çekilişinde konuşan Vali Erdoğan Bektaş, "Bütün zor işler yol haritası çıkarıldıktan sonra mümkün olabiliyor. Şöyle önümüze koyarsak 110 gazeteciyi ev sahibi yapmak diye bir sorununuz olsun. Bu gazeteciler oldukça dar gelirli insanlardan oluşuyor bunu hepimiz biliyoruz. Ev sahibi olmak da hepimizin hayali. Dünyada mekan, ahirette iman demişiz. Dünyayı mekanla herkese sınırlamışız. Böyle bir problemin altından bile uygun enstrümanlar kullanılabildiğinde kalkılabildiğini neticede yaşayarak görmüş olduk. Bu da bize bir şey gösteriyor. Şu gözünüzde büyüttüğünüz her sorunun bir çözümü var. 110 gazeteciyi, çok mütevazi gelirleri olan insanları Zonguldak'ın en güzel yerinde, en iyi şartlarda ev sahibi yapmak gerçekten bir başarı" diye konuştu.Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve ZGC Genel Başkanı Derya Akbıyık'ın da konuşmalarının ardından protokol üyeleri kura çekimini yaptı. Vali Erdoğan Bektaş'ın çektiği kuradan ise Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Zafer Alas'ın çıkması salondakileri güldürdü.Gazeteciler, kura çekilişinin ardından ev sahibi oldu. Evlerin kalan inşaatlarının önümüzdeki süreç içerisinde tamamlanmasının ardından gazetecilerin evlerine yerleşmesi bekleniyor. - ZONGULDAK