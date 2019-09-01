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Bu kez kendi oğlunun nikahını kıydı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi nikah memuru Seyfettin Alkan, oğlu Kaan ile gelini Merve'nin nikahını kıydı.

01.09.2019 17:47 Bu kez kendi oğlunun nikahını kıydı
Çorum'un Sungurlu Belediyesi nikah memuru Seyfettin Alkan, oğlu Kaan ile gelini Merve'nin nikahını kıydı.

Bu zamana kadar 3 bine yakın nikah kıyan Seyfettin Alkan, bu kez Özgür 1 No'lu Düğün Salonu'nda kendi oğlunun nikahını kıydı. Nikahı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen nikah memuru Seyfettin Alkan, genç çiftin bir ömür mutlu olmalarını dileyerek, şahitler ve davetliler huzurunda evlilik cüzdanlarını verdi.

Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren genç çifte en özel günlerinde çok sayıda davetli eşlik etti. - ÇORUM

Bora Füzesi, Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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