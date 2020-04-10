Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bu kez sağlıkçılar temizlik personelini alkışladı

Bu kez sağlıkçılar temizlik personelini alkışladı Koronavirüs salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları, hastanede görev yapan temizlik personeline alkışlı jest yaptı.

10.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:09
Bu kez sağlıkçılar temizlik personelini alkışladı
BURSA - Koronavirüs salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları, hastanede görev yapan temizlik personeline alkışlı jest yaptı. Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve hastane idarecileri, yemekhaneye gelen temizlik personelini ayakta alkışlayıp çiçek verdi.
Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar tarafından akşamları saat 21.00'de evlerinin balkonlarından alkışlanan sağlık personeli bu kez alkışlayan oldu. Orhangazi Devlet Hastanesinde görev yapan doktor, hemşire, hastane idarecileri ve diğer sağlık personeli, hastanede korona virüs tedavileri esnasında kendilerine en büyük desteği veren temizlik personelini alkışladı. Hastanenin yemekhanesine toplanan sağlık personeli, yemekhaneye giriş yapan tüm sağlık personelini ayakta alkışlarla karşıladı. Türk Sağlık Sen Temsilcisi İlyas Aktaş, sağlık personeli adına temizlik görevlilerine çiçek takdim etti. Hastane Müdürü Mustafa Özan, "Koronavirüs salgını sebebiyle hastanede sağlık personeli ile birlikte gece gündüz çalışan ve büyük emek veren temizlik personelimizi de bu ekibin içinde görüyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. Sağlıkçıların alkışlı jesti karşısında duygulanan temizlik görevlileri ise sağlıkçılara teşekkür etti. Bu kez sağlıkçılar temizlik personelini alkışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Orhangazi, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haberler ›› genel ››Bu kez sağlıkçılar temizlik personelini alkışladı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi." - Haberler 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor 19:31: Edremit'e 13 Nisan'a kadar özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı - Haberler 19:31: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi - Haberler 19:28: Polislere alkışlı kutlama - Haberler 19:26: Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin