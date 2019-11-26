Haberler » Güncel » Bu kez şiddete uğrayan kadınları için performans sergilediler - Haber

Bu kez şiddete uğrayan kadınları için performans sergilediler

İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kıran Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalmış kadınlar için oyun sergiledi.

26.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:17Bu kez şiddete uğrayan kadınları için performans sergilediler
İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kıran Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalmış kadınlar için oyun sergiledi.

Mimus Sokak Sanatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kırdı. Projelerini sürdüren Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalan kadınlar için sokak oyunu sergiledi. Pantomim ve canlı heykel performansı çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Oyunda, bir kadının üzerine beyaz çarşaf sarıldı ve ardından temsili olarak kırmızı boya ile çarşafın üzerine el izleri bırakıldı. Bu sırada, üzerinde beyaz çarşaf bulunan kadının bacağına sarılan bir çocuk figürü yapıldı. Daha sonra boynunda turuncu atkı bulunan kadılar, temsili olarak şiddet gören kadının etrafını sardı. Başta Emine Bulut olmak üzere şiddete uğrayan kadınlar için sergilenen oyun, büyük beğeni topladı.


- İzmir

29 ekim cumhuriyet bayramı, Emine Bulut, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:43 Son Dakika: Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
10:42 Belemedik, sonbaharda görsel şölen sunuyor - ADANA
10:42 Can dostları için havuzlu villa satın aldı
10:42 Bitlis'teki operasyonda mühimmat ve insan kemikleri bulundu
10:42 TAKSİCİNİN TARTIŞTIĞI FASLI KADINI DARP EDİP ARAÇTAN ATTIĞI İDDİA EDİLDİ
10:38 Son dakika: Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
10:33 Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliği bozdu: Atatürk'ün ahı tuttu
10:14 Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:58 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:43:27