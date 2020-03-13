Bu kez ‘siyah kuğu' sürüsü geldi - Şans Sohbetleri
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Türkiye'de de koronavirüs vakasının görülmesinin ve petroldeki fiyat savaşının piyasalara etkilerini değerlendirdi.
13.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:07
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Türkiye 'de de koronavirüs vakasının görülmesinin ve petroldeki fiyat savaşının piyasalara etkilerini değerlendirdi. İkili, bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı adımları da tartıştı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi
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