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Bu kez ‘siyah kuğu' sürüsü geldi - Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Türkiye'de de koronavirüs vakasının görülmesinin ve petroldeki fiyat savaşının piyasalara etkilerini değerlendirdi.

13.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:07
Bu kez ‘siyah kuğu' sürüsü geldi - Şans Sohbetleri
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Türkiye 'de de koronavirüs vakasının görülmesinin ve petroldeki fiyat savaşının piyasalara etkilerini değerlendirdi. İkili, bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı adımları da tartıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

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