Haberler » Güncel » Bu kıraathaneye gelenler, yapılan şakalarla panik yaşıyor - Haber

Bu kıraathaneye gelenler, yapılan şakalarla panik yaşıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kıraathane işleten Ferudun Türkmen (56) ilk kez gelen müşterilerini şakalarıyla karşılıyor.

11.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:41Bu kıraathaneye gelenler, yapılan şakalarla panik yaşıyor

BURSA'nın ilçesinde kıraathane işleten Ferudun Türkmen (56) ilk kez gelen müşterilerini şakalarıyla karşılıyor. Tencere boyutunda fincanlarıyla yapılan servise şaşıran müşteriler, sahte bardakla yapılan, çay dökme şakasıyla kısa süreli panik yaşıyor.

İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi'nde 45 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, kıraathaneyi babasından devraldığını belirterek, şunları söyledi:

"Gelen misafirlerimize şakalarımız oluyor. Özellikle ilk kez gelen müşterilerimize bu şakaları yapıyoruz. Onlar da arkadaşlarını buraya davet ediyor. Müşterilerimizi şakalarımızla güldürüyoruz. Bu olaya, içi çay dolu gibi görünen bir şaka bardağı alarak başladım. İlk başta çay olarak verdim, içmeyi denediler olmadı. Sonrasında bu bardakları üzerlerine dökmeye başladım. Oldukça komik oldu. İlk olarak yakın akrabama bu şakayı yaparak başlamıştım, o da çok kızmıştı. Baktım bu şaka tuttu. İnsanlardan tarafından güzel karşılandı. Tabi bu şakalarımızın videolarını çekip sosyal medyamızda yayınlıyoruz. Vatandaşlar kıraathanemize büyük ilgi gösteriyor, şakalarıma başladığımdan beri ciromuz arttı."

BELEDİYE BAŞKANLARI, EMNİYET MÜDÜRLERİ VE SİYASETÇİLERE DE ŞAKA YAPTI

Yaptığı şakaların, 7'den 70'e herkesi önce korkuttuğunu sonra da güldürdüğünü söyleyen Ferudun Türkmen, kıraathanesine gelen bürokrat ve siyasetçilere de şaka yaptığının belirtti. Türkmen, "İşletmemize gelen belediye başkanları, emniyet müdürleri, siyasi partilerin yönetici ve başkanlarına da bu şakalarımızı yaptık. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a şakamızın kurbanı oldu" dedi.



Tahtaköprü Mevkii, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16 Hong Kong protestolarında bir öğrenci polis tarafından vuruldu
11:16 11 milyon fidan toprakla buluşuyor! İlk fidanı Erdoğan dikti
11:16 Böbrek nakli bekleyen iki hastaya can olacak
11:16 İstanbullu muhtarlar Hüyük'de fidan dikti
11:16 Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı
11:05 RTÜK, yemek programlarına ve reklamlara düzenleme getirecek
11:04 Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:50 Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
10:18 Göstericinin vurulduğu an, canlı yayın yapan kamera tarafından kaydedildi
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:17:11