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Bu kıraathaneye gelenler, yapılan şakalarla panik yaşıyor -2

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kıraathane işleten Ferudun Türkmen (56) ilk kez gelen müşterilerini şakalarıyla karşılıyor.

11.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:16Bu kıraathaneye gelenler, yapılan şakalarla panik yaşıyor -2

BURSA'nın ilçesinde kıraathane işleten Ferudun Türkmen (56) ilk kez gelen müşterilerini şakalarıyla karşılıyor. Tencere boyutunda fincanlarıyla yapılan servise şaşıran müşteriler, sahte bardakla yapılan, çay dökme şakasıyla kısa süreli panik yaşıyor.

İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi'nde 45 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, kıraathaneyi babasından devraldığını belirterek, şunları söyledi:

"Gelen misafirlerimize şakalarımız oluyor. Özellikle ilk kez gelen müşterilerimize bu şakaları yapıyoruz. Onlar da arkadaşlarını buraya davet ediyor. Müşterilerimizi şakalarımızla güldürüyoruz. Bu olaya, içi çay dolu gibi görünen bir şaka bardağı alarak başladım. İlk başta çay olarak verdim, içmeyi denediler olmadı. Sonrasında bu bardakları üzerlerine dökmeye başladım. Oldukça komik oldu. İlk olarak yakın akrabama bu şakayı yaparak başlamıştım, o da çok kızmıştı. Baktım bu şaka tuttu. İnsanlardan tarafından güzel karşılandı. Tabi bu şakalarımızın videolarını çekip sosyal medyamızda yayınlıyoruz. Vatandaşlar kıraathanemize büyük ilgi gösteriyor, şakalarıma başladığımdan beri ciromuz arttı."

BELEDİYE BAŞKANLARI, EMNİYET MÜDÜRLERİ VE SİYASETÇİLERE DE ŞAKA YAPTI

Yaptığı şakaların, 7'den 70'e herkesi önce korkuttuğunu sonra da güldürdüğünü söyleyen Ferudun Türkmen, kıraathanesine gelen bürokrat ve siyasetçilere de şaka yaptığının belirtti. Türkmen, "İşletmemize gelen belediye başkanları, emniyet müdürleri, siyasi partilerin yönetici ve başkanlarına da bu şakalarımızı yaptık. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a şakamızın kurbanı oldu" dedi.



Tahtaköprü Mevkii, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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