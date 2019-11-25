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"Bu Kış Çocuklar Üşümesin" projesi başlatıldı

Doğu Anadolu illerindeki köy okullarında öğrenim gören çocukların giysi ve kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Bu Kış Çocuklar Üşümesin" projesi başlatıldı.

25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:07
Doğu Anadolu illerindeki köy okullarında öğrenim gören çocukların giysi ve kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Bu Kış Çocuklar Üşümesin" projesi başlatıldı.

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından "Bu Kış Çocuklar Üşümesin" projesi başlatıldı. Proje ile Doğu Anadolu illerindeki köy okullarında öğrenim gören çocukların giysi ve kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Proje Sorumlusu Şule Kutlu, amaçlarının köy okullarında okuyan öğrencilere yardım götürmek olduğunu ifade edip, ilk olarak yardım götürecekleri okulları belirlediklerini aktardı. Kutlu, köy okulunda görevini sürdüren öğretmenlerle sürekli irtibat halinde olduklarını ve öğretmenlerin kendilerine gönderdikleri ihtiyaç listelerine göre yardım kolileri hazırlayıp söz konusu okullara götürdüklerini ifade etti. Kutlu, yardım kolilerini dağıtmadan önce Nikah Sarayı'nda Malatya protokolünü davet edecekleri büyük bir yardım gecesi düzenleyeceklerini kaydetti.

Projeye destek veren Sağlık Kültür ve Dairesi Başkanı Ömer Çelik ise, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu'nun yapmış olduğu projelerden memnuniyetini dile getirdi ve farkındalık oluşturmak maksadıyla kendisinin de el emeği bereleri getirerek topluluğa verdiğini söyledi. Çelik, "Bu anlamda Topluluk Başkanı Abuzer Akçay başta olmak üzere Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu'nun tüm üyelerine ve projeye destek veren tüm öğrencilerimize, her şeyden önce Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat hocamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projeye destek vermek isteyenlerin, Kasım ayı sonuna kadar üniversite kempüsündeki Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu'na (TODUP) başvurmaları gerektiği kaydedildi.. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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