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"Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek

Malatya'da, minik öğrenciler, "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek verdiler.

10.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:24
'da, minik öğrenciler, "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" projesine destek verdiler.

Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenledikleri sergiden elde edilen geliri, Malatya İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından başlatılan 'Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın' projesine veren öğrenciler, takdir edildi. Sümer İlkokulu 4G sınıfı öğrenci ve velileri, sergiden elde edilen gelirle satın aldıkları ayakkabıları, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi illerde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere göndermek üzere TODUP'a teslim etti. Yardım için toplanan ayakkabıları TODUP'a teslim etmek üzere İnönü Üniversitesi'ne gelen öğrenciler ve velileri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından Senato Salonu'nda kabul edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğrencilerin, "Bu Kış Üşüyen Çocuk Kalmasın" Projesine destek vermelerinden ve duyarlı olmalarından dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Yerli Malı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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