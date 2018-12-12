Bu Kışın En Duygusal Hit Şarkısı İmera'dan

Sözleri Ahmet Hamdi Kılıç, müziği Hüseyin Ulusan'a ait olan şarkı, ayrılığın ardından yaşanan aşk acısının en saf haliyle anlatıyor. Aranjesi Yıldıray Yanlı tarafından yapılan duygusal şarkı dijital platformlarda yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü.

Müzik piyasasının en duygusal hit şarkısı olmaya aday "Canın Sağolsun'un, Mehmet Bayka yönetmenliğinde çekilen video klibinde her zaman olduğu gibi sadelik ve doğallık ön planda tutuldu.

İÇİMİZE SİNEN BİR PROJE

Şarkıları dijital platformlarda çok dinlenenler arasında yer alan İmera, yeni şarkısıyla ilgili olarak şöyle konuştu;

"Bizi sevenlerin talepleri doğrultusunda, hareketli bir eser olan Fora'dan sonra slow bir eser hazırladık. İçimize sinen bir çalışma ortaya çıktı. Mendiller hazırlansın gözyaşları sel olacak. Sevenlerimizin fikirleri ve istekleri bizim için önemli, sosyal medya hesaplarımızdan eserlerimizle ilgili düşüncelerini ve önerileri bekliyoruz. Hepsine kıymet verip okuyoruz. Çalışmalarımızda dinleyenlerimizin talepleri bize yön veriyor. Bu anlamda yeni teklilerimiz de yolda. Üçüncü albüm öncesi bu şekilde birkaç tekli eserimizi dijital platformlarda paylaşacağız. Bizleri takip etmeye devam etsinler."