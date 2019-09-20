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Bu kışın modası siyah

DEFACTO 2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu için zamansız ve mekansız siyah giysiler tasarladı.

20.09.2019 10:33Bu kışın modası siyah
DEFACTO 2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu için zamansız ve mekansız siyah giysiler tasarladı. Rahat kombinlenebilecek bu parçaların, kadınlar için vazgeçilmez olacağı vurgusu yapıldı.

2019-2020 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu'nu satışa çıkartan DeFacto, kontrast etkisiyle kurtarıcı ve özgüvenli duruşuyla siyah rengi tercih etti. Elbiselerden, pantolonlara, derilerden, çantalara her parçada kendini gösteren siyahlar kombin rahatlığı ve şıklığıyla bu sezon da mağazalardaki yerini aldı. Omzu açık kazaklardan kemer detaylı elbiselere ve jean'lerden eteklere her parçada yer alan siyahlar, gündüz spor ayakkabılarla gece ise feminen ince topuk botlarla kombinlenebilir.



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Kaynak: DHA

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