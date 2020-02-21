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Bu kit, yeni koronavirüsünü 10 dakikada teşhis ediyor

Shanghai'deki Fudan Üniversitesi'ne bağlı Zhongshan Hastanesi'nde görev yapan bilim insanları, yeni koronavirüs vakalarını ortalama 10 dakika içinde doğrulayacak bir test kiti geliştirdiklerini açıkladılar.

21.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:51Bu kit, yeni koronavirüsünü 10 dakikada teşhis ediyor

Yeni teşhis kiti, Zhongshan hastanesinin profesörlerinden ve Çin Bilimler Akademisi görevilisi Ge Junbo liderliğindeki araştırma ekibi, hastanede çalışan uzmanlar ve Jiangsu Eyaleti'ndeki bir bilim-teknoloji şirketi tarafından geliştirildi.

Jiangsu Eyaleti kurumları tarafından onaylanan yeni nükleik asit test kiti, 'de 310 vaka üzerinde kullanıldı. Yetkililer, hata payı olmayan cihazın bir kişiye hastalık teşhisini sadece bir dakikada koyduğunu açıkladı. Araştırmacılara göre, kullanımı ve taşınması kolay kit, hastanelerin yanı sıra havaalanlarında, tren istasyonlarında ve otoyol girişleri gibi sosyal alanlarda kullanıma çok uygun. Test kitini kullanmak için sağlık profesyoneli olmaya da gerek olmadığı için evlerde, işyerlerinde bile kullanılabilecek.


Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel

Kaynak: Bültenler

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