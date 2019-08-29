Bu kitabın geliri şehit ailelerine gidecek

MANİSA - Manisalı Gazeteci-Yazar Hakan Demir, yazdığı şiir kitabının satışından elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışladı. Yazar 2012'de yazdığı ilk kitabından gelen yaklaşık 3 bin 500 TL'yi de yine şehit ailelerine bağışlamıştı.Manisalı Gazeteci-Yazar Hakan Demir, ilk kitabının ardından yazdığı ikinci şiir kitabı 'Beşinci Mevsim Onuncu Köy'ün de tüm gelirlerini şehit ailelerine bağışlayarak, duyarlı bir çalışmaya imza attı. Son iki yıl içerisinde yazdığı şiirleri kitabında bir araya getirerek, piyasaya süren Demir, ziyaret ettiği Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ile birlikte kitabının satışından elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu. Kitabın gelirini şehit ailelerine bağışlamasının onurunu ve gururunu duyduğunu kaydeden Manisalı yazar Hakan Demir, "Onlar bu vatana ellerini, kollarını, bacaklarını verdiler. Gazi oldular. Onlar yine bu vatan için canlarını vererek şehit oldular. Onlar canlarını vermişken ben kitabın gelirini vermişim çok mu diye düşündüm. O yüzden kitabımın gelirini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesine bağışladık. Bunun onuru ve mutluluğunu yaşıyorum. Kitabımızı almak isteyenler Hakan Demir Beşinci Mevsim Onuncu Köy Yazarak internet üzerinden tüm satış noktalarından kitabımıza ulaşabilirler. Kitabımızın piyasaya çıkmasında desteklerini esirgemeyen değerli yazar Burak Kılıçaslan'a ve şehit ailelerimize teşekkür ederim" diye konuştu.İçerisindeki milli, manevi, aşk ve gurbet şiirleri ile her gönüle hitap eden bir kitap oluşturduğunu kaydeden Demir, "İlk kitabım 2012 yılında çıktı. Son günlerde şehit vermemizden dolayı hem milli ve manevi, hem de aşk şiirlerinin bir arada olduğu kitap. Yaklaşık 2 sene içerisinde hazırlanarak, tamamlanan ve piyasaya sürülen bir kitap. Yurt içi ve yurt dışından güzel bir ilgi oldu. Geliri şehit ailelerine olduğu için de mutlu oluyoruz. Belki çok fazla gelir elde edemeyiz ama önemli olan safımızı belli etmektir" diye konuştu.İlk kitabının ardından ikinci kitabının gelirlerini de şehit ailelerine bağışlayan Hakan Demir'e teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, "Hakan Demir bey bu acılı insanların yanında durarak toplumda örnek bir davranış sergilemektedir. Burada sergilenen örnek davranış topluma yansıtılıyor. İnsanlarda bir düşünce ortaya çıkartılmasına sebebiyet veriyor. Şehit yakınları ve gazilerimiz yaşadıkları üzüntü ve sıkıntıyı geçirebilmek için halktan destek bekliyor. Burada yapılan bu güzide hareket buna örnektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin kendilerini daha iyi hissetmeleri, evlatlarını kaybetmelerini üzerine, ya da bir gazi olmuş kişinin yaşadığı sağlık sorunlarının acısını biraz daha arkaya atmak üzere çok güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu tür hareketlerinin devamının gelmesi için de bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. O yüzden Hakan Bey'in bu hareketi milli değerlere sahip çıkma anlamında bir hassasiyettir. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA