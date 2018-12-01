Bu Kız Poposunda Bir Ağrı ile Doktora Gitti, Doktor Onu Alabilmek İçin Vücudunu Açtı...

Dünyaca ünlü Miss Popo Brezilya
yarışmasıyla ünlenen ve yarışmanın finalistlerinden olan Andressa Urach şimdilerde başına gelen bambaşka bir olayla dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Daha büyük, daha sıkı ve daha dolgun görünümlü kalçalara sahip olabilmek amacıyla bıçak altına yatan kadın ilk başta bacaklarına estetik yaptırmasıyla tüm dünyanın diline düşmüştür. Sonrasında ise vücuda enjekte edilen silikonun vücuduna sebep olduğu tahribat ve deformelerle herkesin dikkatini çekmeyi başarmış.
Brezilya
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:47